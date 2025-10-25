Prima pagină » Cultură-Media » Altceva cu Adrian Artene | Principala temere a țăranilor de secol XIX. Problema legată de igienă persistă și astăzi

Altceva cu Adrian Artene | Principala temere a țăranilor de secol XIX. Problema legată de igienă persistă și astăzi

Cel mai nou episod al podcastului „Altceva”, moderat de Adrian Artene, îl are ca invitat pe Adrian Buga, doctor în istoria artei, dar și expert al Ministerului Culturii și consultant al Familiei Regale.
Sursă foto: captură video YouTube / Altceva cu Adrian Artene
Daiana Rob
25 oct. 2025, 21:15, Cultură-Media

În acest episod, Adrian Buga relatează, bazat pe sursele de cercetare istorică, viața din Principatele Române din secolul XIX, înainte de venirea Principelui Carol.

Am o carte în bibliotecă din 1847 în chirilică, practica doctorului de casă. Primele pagini sunt despre cum să ne spălăm pe mâini. Deci cea mai mare problemă a medicilor care vin ulterior o dată cu Carol I era de a învăța oamenii să se spele pe mâini, de a deschide geamurile, de a merge la medic.

Țăranii erau speriați de a merge la o educație sumară care nici măcar nu se încheie în 1930-1940. În continuare funcționează și apoi trece după cel de-Al Doilea Război Mondial, în perioada comunistă. Deci, din păcate, țăranul mai degrabă încerca să-și trateze bolile prin leacurile băbești”, spune istoricul Radu Buga

La acea perioadă, țăranii din Principatele Române erau încă „legați de glie”, principalul lor interes fiind agricultura.
În anul 1866, Carol a fost proclamat ca domnitor al Principatelor Române. Acesta a devenit rege 15 ani mai târziu, primind titulatura Carol I al României. El a domnit timp de 40 de ani, perioadă în care a pus bazele României moderne.