Camelia Pătrășcanu, predicții astrologice pentru următorii 20 de ani: Nu se apropie niciun război / Următorul președinte ar putea fi nativ în Berbec – Altceva cu Adrian Artene

„Aspectele astrale pentru următorii 20 de ani, culmea, sunt foarte armonioase. Astrologii nu văd niciun război, eu zic să ne potolim cu fricile astea. Astrele ne spun să fim atenți și vigilenți, dar nu prevăd niciun război, nicio bombă; lumea să fie în flăcări sau să participe la o nenorocire”, asigură astrologa Camelia Pătrășcanu.

Ea a precizat că planeta Neptun încheie curând un tranzit zodiacal de 175 de ani, iar pe acest fond, există niște probleme care încă trebuie rezolvate. Astrologa s-a referit atât chestiuni sociale, între legături de prietenie sau rudenie ale cetățenilor. Potrivit specialistei, predicțiile pot face referire și la relații de politică externă, cum ar fi cele între state.

„Sunt de rezolvat niște probleme care nu au fost rezolvate. Deci unde au fost puncte de conflict: lupte între frați, neamuri, popoare-frați”, spune specialista.

În luna ianuarie, planeta Neptun va intra în zodia Berbecului, perioadă care va fi una de schimbare, pe plan atât social, cât și politic. Ciclul se va menține pe o perioadă de 14 ani.

„Probabil că vom chema și vom atrage un conducător neptunian. Aș zice că oamenii politici care sunt născuți la început de Berbec pot înregistra această energie neptuniană și pot să-și moduleze mesajul politic în funcție de această energie neptuniană: spiritualitate, conștiință, bunătate, iubire, empatie și compasiune”, spune astrologa.

„Nu ne-am repezit să creăm conflicte”

Astrologa spune că poziția României pe harta astrală a fost una favorabilă. „Cu ascendentul acestei hărți a României în Rac am ținut la viață, nu ne-am repezit să creăm conflicte. Când Neptun vine, ne spune că manifestarea României trebuie să fie de acum una cristică – nu întâmplător s-a deschis Catedrala Mântuirii Neamului”, spune astrologa Camelia Pătrășcanu.

Ea precizează că Neptun nu se va îndepărta pre mult de Marte și că va fi activat foarte puternic în luna februarie.

„Cumva ne atenționează că destinul nostru – dacă avem un glas în familia națiunilor – este acela de a aduce și de a menține această energie neptunian-cristică divină, de o menține în prezent, clipă de clipă, cu felul în care noi ne raportăm la viață, la lume, la state, la țări, la politici, cum primim politicile, ce răspunsuri dăm”, declară astrologa.

Camelia Pătrășcanu a precizat că românii, deși nu sunt de acord și vociferează pe internet, ei nu au ieșit niciodată violent și totodată, știu că nu mai există drum de întoarcere. .