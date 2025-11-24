Neptun intră în Berbec în ianuarie 2026. Zodiile care vor fi în prim-plan, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu: „Se gândesc la sufletul lor, nu mai merge așa”

Semnele de foc, printre cele mai receptive

Planeta Neptun va intra în Berbec pe 26 ianuarie 2026. Astrologul Camelia Pătrășcanu a explicat că primele persoane care vor simți influențele vor fi nativii din Berbec născuți în primele zile ale zodiei, „adică 21, 22, 23 martie”, precum și cei aflați la începutul zodiilor Leu și Săgetător.

Aceștia ar fi primii care resimt impulsul specific planetei: „Vor să facă ceva mai inspirator, vor să facă ceva pentru oameni, vor să facă ceva în alte condiții. Se gândesc la sufletul lor, nu mai merge așa”, a spus Camelia Pătrășcanu.

Fiind semne de foc, spune astrologul, energia ar putea fi pusă rapid în practică, inclusiv în zona profesională și în relațiile cu cei apropiați.

În următoarea categorie de zodii influențate se află Gemenii, în special cei născuți în luna mai, precum și Balanțele și Vărsătorii, „care și ei se prind repede de această energie neptuniană”.

Schimbări în relații, sănătate și stil de viață

Totuși, astrologul afirmă că, indiferent de zodie, „toată lumea are receptor cumva pe hartă pentru acest Neptun în Berbec”.

Neptun va rămâne în Berbec timp de 14 ani, perioadă în care, potrivit astrologului, oamenii vor fi impulsionați să acorde mai multă atenție dimensiunii emoționale și spirituale.

„Ne dă timp să adaptăm această energie neptuniană, care e a iubirii infinite, necondiționate, a inspirației, a făcut lucrurile cu sufletul, a pune conștiință în tot ceea ce facem”, a subliniatul Camelia Pătrășcanu.

Această vibrație ar urma să influențeze decizii importante legate de viața personală, relații, muncă, sănătate și felul în care individul se raportează la societate: „E o planetă a sănătății, a îngrijirii, dar îngrijirea de lungă durată, de zi cu zi, ca stil de viață”.