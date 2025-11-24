Prima pagină » Social » Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare” – Altceva cu Adrian Artene

Invitată la podcastul Altceva, cu Adrian Artene, astrologa Camelia Pătrășcanu a explicat ce influențe aduce intrarea planetei Neptun în zodia Berbec, dar și influențele acestei schimbări pentru nativii din fiecare zodie.
Daiana Rob
24 nov. 2025, Social

Camelia Pătrășcanu spune că Neptun încheie ciclul său de 174 de ani în zodia Pești și urmează să intre, începând din ianuarie anul viitor, în zodia Berbec.

„Este un tranzit foarte important, afectează pe toți, indiferent de zodie. (…) Neptun răspunde de conexiunea noastră cu Universul, cu viața, cu Dumnezeu, indiferent cum ni le definim, dar le aducem prezent”, precizează astrologa. 

Datorită influenței planetei Neptun, care guvernează inspirația, spiritualitatea, visele, nativii din fiecare zodie se pot aștepta la schimbări, la o simțire, dar și gândire mult mai profundă, dar și la vindecare.

„Neptun spune că trebuie să trăim conexiunea cu viața și cu divinitatea clipă de clipă, celulă cu celulă și ne aduce niște, o energie specială, care nu-i doar de duminică și de rugăciune, meditație și sărbătoare, pe care dacă o integrăm în tot ceea ce facem, suntem mai inspirați, putem dezvolta niște capacități, să spunem așa, paranormale, dar nu sunt foarte normale, dar țin de o minte superioară simțire, superioară înțelegere, superioara vieții, care ne ajute să luăm decizii mai bune, să ne vindecăm, să ne reparăm, să fim mai prezenți, să fim mai inspirați și, în general, să ne ghidăm viața altfel”, spune astrologa. 

Camelia Pătrășcanu precizează că, odată cu intrarea planetei Neptun în zodia Berbec se va schimba modul în care toate zodiile se raportează mental, dar și emoțional, la societate.
„Schimbă cu totul felul în care ne raportăm mental, emoțional la lume. Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare și Neptun îl va aduce pe Dumnezeu în inima noastră”, a conchis Camelia Pătrășcanu. 

