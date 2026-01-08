Prima pagină » Politic » Miruță: Aeronava Spartan poate ateriza în condiții proaste, dar nu cu președintele la bord

Miruță: Aeronava Spartan poate ateriza în condiții proaste, dar nu cu președintele la bord

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, joi, că aeronava Spartan, cu care a fost președintele Nicușor Dan în Franța și a rămas blocat din cauza ninsorii, este un avion militar care poate ateriza în condiții meteorologice proaste „dar nu cu președintele la bord”.
Laura Buciu
08 ian. 2026, 15:08, Politic

Miruță a explicat deciziile luate care au dus la blocarea președintelui României, Nicușor Dan, în Franța timp de aproape 24 de ore.

„Aeronava nu a decolat de la București spre Paris marți seara, așa cum a fost inițial programat pentru că starea meteo, condițiile meteorologice de la București, în momentul în care aeronava marți seara ar trebui să aterizeze erau sub nivelul pentru care aparatul de zbor Spartan al Ministerului Apărării este dotat să aterizeze. Și anume, dacă plafonul de nori este mai jos de 60 de metri și dacă vizibilitatea este la sub 600 de metri acest aparat de zbor nu poate ateriza, mai ales în condițiile în care la bord este președintele României. Este un aparat de zbor configurat pentru misiuni militare, aterizează și în condiții meteorologice mai proaste decât cele de minimă siguranță, însă nu se întâmplă lucrul ăsta cu președintele la bord”, a spus Miruță, joi, într-o conferință de presă.

Miruță a explicat și de ce nu a plecat aeronava miercuri dimineața din Paris. „Starea aeroportului nu a permis decolarea. Avionul a fost pregătit, avionul nu are absolut nicio problemă, însă ninsorile, cu nevoia de degivrare, cu capacitatea aeroportului de a degivra și de a elibera pista de zăpadă nu au permis rulajul pe pistă”.

Radu Miruță a mai spus că aeronava Spartan nu a aterizat marți-seara, deși în intervalul în care avionul prezidențial era programat să aterizeze pentru că nu are caracteristici tehnice care să permită aterizarea la sub plafonul de 60 de metri”, cum au avioanele comerciale.

„Sunt avioane care permit aterizarea la 0 metri plafon și la 0 metri vizibilitate. Avionul Spartan nu are aceste caracteristici”, a spus ministrul.

Ministrul Radu Miruță a mai spus că este necesar ca Administrația Prezidențială să aibă un astfel de avion. Pentru asta, ministrul de Finanțe și premierul României vor analiza în perioada imediat următoare „ce disponibilitate bugetară pentru achiziția unui astfel de avion se va putea în perioada următoare”.

Avionul C-27J Spartan care l-a adus în țară pe președintele Nicușor Dan de la Paris a aterizat miercuri seara la București, după ce delegația a fost blocată aproape 24 de ore în Franța, din cauza zăpezii..

Avionul a decolat miercuri în jurul orei 16.00 din Paris și a aterizat în jurul orei 20.00 la București.

 

 

