BNS cere ministrului Apărării să vină cu lămuriri pe tema programului SAFE

Blocul Național Sindical susține într-un comunicat de presă că în urmă cu două săptămâni, ministrul Apărării, Radu Miruță, ar fi acceptat invitația la o dezbatere televizată cu liderul BNS pe tema programului SAFE. În locul dezbaterii programate, ministrul Miruță ar fi preferat să fie prezent într-un alt studio de televiziune.

„La finalul săptămânii trecute într-o emisiune tv, opinia publică din România a privit stupefiată cum ministrul Apărării, Radu Miruță a devenit apostolul programului european SAFE. Ne-a făcut astfel apologia beneficiilor programului SAFE, printre care aminitim (din declarațiile sale): achizitiile prin SAFE sunt la jumătate de preț, plăți care încep peste 10 ani, dobânzi mici, proiecte cu localizare obligatorie în România. Adevărul este, domnule ministru Miruță, că ne-am săturat de minciuni! În urmă cu două săptămâni, ați acceptat invitația unui moderator de a dezbate, împreună, față-n față cu liderul BNS, situația programului SAFE. Apoi, am fost surprinși să constatăm că, în locul unui astfel de dialog clariifcator, ați preferat să acceptați un monolog într-un alt studio tv”, se arată în comunicatul BNS:

În aceste condiții, sindicaliștii BNS consideră că ministrul Miruță este dator cu răspunsuri publice la mai multe întrebări leagte de programul SAFE.

„Având în vedere că ați refuzat dialogul, vă rugăm să răspundeți public la următoarele întrebări:

Are România vreun program, o strategie care plecând de la resurse și de la punctele tari să stabilească obiective și căi de acțiune?

Care ar fi acele obiective industriale concrete ale programului SAFE care să conducă la acea dezvoltare economică subliniată de președintele Nicușor Dan în diverse intervenții? Exemplele ar trebui să fie cât se poate de concrete, de genul: pentru obiectivul industrial ,,x” care presupune transferuri de tehnologie și angajarea unui nr. de ,,Y” lucrători, vom realiza exporturi anuale estimate la ,,z” milioane de euro/ an, începând cu anul…”

Întrebări despre producția autohtonă în cadrul SAFE

De asemenea, BNS îi cere explicații ministrului Apărării cu privire la producția în România în cadrul programului SAFE.

„Există vreo evaluare, vreo proiecție financiară pentru programele de înzestrare anunțate care să determine cash-flow-ul și valoarea netă (venituri, cheltuieli) în următorii 10 ani în care România va avea de plătit circa 4 mld. euro dobânzi (300 mil. euro/ an pe an dobândă compusă anual), care să dea substanță declarației președintelui și afirmațiilor dvs. repetate sau rămâne să descoperim la sfârșit cealaltă fațetă a afirmațiilor și anume, aceea că industria autohtonă doar s-a dezmorțit puțin pe perioada livrărilor, iar după aceea a murit la loc?

La ce vă referiți prin conceptul ,,producție realizată în România”? Credeți că ceea ce s-a promovat până acum drept ,,fabricație”, exemple fiind programele Piranha 5 (primul program de achiziție deja încheiat), IVECO (în derulare), și, mai nou, cele cu Otokar si Hanwha, promovate drept “localizare” , acesta fiind si conceptul pe care Guvernul si partidul din care faceți parte îl promovează, reprezintă offset?

5.În ce constau beneficiile industrial generate câtă vreme, odată finalizat programul de achiziție, asamblarea este și ea încheiată? Aveți date concrete că acestea au contribuit până acum la dezvoltarea economică așa cum afirmă președintele Nicușor Dan? Aveți o cifră a valorii adăugate în România la cele două programe aflate în derulare la UMB si IVECO și cât în procent reprezintă ele din valoarea contractelor?”, sunt întrebările la care BNS cere ministrului Apărării să răspundă public.

În încheiere sindicaliștii BNS își exprimă temerea că: „la fel ca predecesorii dvs., jucați un rol secundar într-o piesă scrisă de alții! La fel ca în alte dăți, absența unor răspunsuri clare, la întrebările de mai sus, ne va întări convingerea că și de data asta am intrat nepregătiți în negocieri!” se arată în comunicat.