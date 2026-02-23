Un nou tip de mașină Dacia ar urma să fie produs în China și vândut europenilor

Deși Bruxelles-ul promovează producția locală de mașini electrice, decizia este una industrială, normativă și complexă, care ar putea fi una coerentă pentru grupul Renault, potrivit Economedia.

În China, grupul Renault deține o societate mixtă (Renault 25%, Nissan 25% și Dongfeng 50%). Noul model Hipster ar urma să înlocuiască producția modelului Spring, pe liniile de asamblare, a căror producție este programată să înceteze.

Cum arată noul model?

Noul model, electric are o lungime de 3 metri, și o greutate de aproximativ 800 de kilograme. Poate ajunge la o viteză limitată de 90 km/h. Scopul producției acestui automobil este acela de a ocupa nișa cea mai accesibilă a pieței mașinilor electrice din Europa.

Voici Dacia Hipster ! Une voiture qui doit être pas chère, populaire et pratique, Vous validez ? pic.twitter.com/83DTqet2kA — Julien Rosburger POA (@julienrosburger) October 6, 2025

Fabricarea noului model Hipster, în China, ar fi mai ieftină. Costurile industriale ar fi cu 30% mai mici decât în Europa.

Decizia Renault este una surprinzătoare, în contextul în care Comisia Europeană a creat o categorie numită M1-e, pentru a facilita dezvoltarea, dar și producția mașinilor mici pe teritoriul european.

Discuții referitor la standarde, dar și suprataxe

De asemenea, există discuții privind conținutul local minim, care ar trebui să se ridice undeva la 70%. Mai precis, 70% din valoarea componentelor ar trebui să fie produse în UE, pentru a fi eligibile pentru subvenții. Discuții există și referitor la suprataxele aplicate de bloc mașinilor electrice fabricate în China.

În ceea ce privește conținutul minim local, Renault pledează pentru calcularea la nivelul totalului de vânzări europene, nu model cu model.

Totuși, sursa citată afirmă că decizia finală nu a fost luată oficial. Dacă ar fi confirmată, spre exemplu, în cadrul Strategy Day din 10 martie, producerea modelului Hipster în China ar reprezenta o nouă realitate a industriei auto din UE: relansarea mașinilor electrice mici care să necesite o producție globalizată.