Negocieri tensionate astăzi în Ședința Coaliției pe tema bugetului din 2026. Ce condiții pune PSD pentru susținere

Liderii partidelor din coaliția de guvernare se întâlnesc astăzi, din nou, la ora 13:00, la Palatul Victoria, pentru discuții despre modul în care vor fi împărțiți banii publici în acest an.

Ședința de astăzi de la Guvern are loc pentru că partidele nu au ajuns încă, până în acest moment, la o înțelegere asupra principalelor capitole bugetare care ar trebui incluse în proiectul final.

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că negocierile asupra principalelor alocări ar trebui finalizate până la finalul săptămânii, astfel încât proiectul de buget să fie apoi trimis la dezbatere în Parlament.

„Până la sfârşitul săptămânii viitoare, să putem pregăti acest buget, să definitivăm toate discuţiile legate de principale alocări, de proiectele de investiţii, de alte aspecte care ţin de buget, iar în pregătirea bugetului, în prealabil, ar fi bine să adoptăm – şi vom adopta – cred eu, din motive de calendar, pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică la începutul săptămânii viitoare. Nu pot fi adoptate în această săptămână pentru că, în afară de avizarea de la ministere, e nevoie şi de un vot în CES, în acest Consiliu, în aşa fel încât să fie parcursă integral procedura şi asta necesită două-trei zile în plus”, a explicat șeful Executivului.

PSD condiționează susținerea bugetului

Între timp, Sorin Grindeanu, președintele Partidul Social Democrat, a început să pună presiune asupra negocierilor. El a anunțat că social-democrații nu vor vota bugetul dacă măsurile de relansare economică nu vor fi adoptate.

„Eu sper că aceste lucruri vor fi în bugetul de stat. Dacă nu vor fi, PSD-ul nu va vota bugetul”, a declarat Grindeanu, într-un interviu la România TV.

Guvernul exclude creșteri de taxe

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că proiectul de buget nu include majorări de taxe și nici creșterea TVA.

„Nu avem această ipoteză de creștere a TVA-ului pentru 2026. Nu am operat cu această ipoteză în proiecția bugetară care este în lucru astăzi și nu avem alte taxe proiectate pentru 2026. Toate aceste lucruri iau în calcul faptul că măsurile adoptate anul trecut vor fi suficiente în acest an, alături de disciplina fiscal-bugetară, care este absolut necesară, astfel încât să ajungem la 6,2% (n.red deficit)”, a declarat Alexandru Nazare într-un interviu la TVR.