Grindeanu, după decizia CCR privind pensiile speciale: „Am încredere că nu vom pierde banii europeni”

„Vă rog să-l întrebați pe domnul ministru Pîslaru. Știți punctul meu de vedere de vreo trei luni de zile”, a spus Grindeanu, când a fost întrebat dacă România riscă să piardă fondurile europene.

Referitor la votul de 6 la 3 din cadrul Curții Constituționale și la prezența insolită a lui Florin Iordache la sediul CCR înainte de ședință, Grindeanu a refuzat să comenteze.

„Nu am răspuns. De ce să răspund eu în numele lui Florin Iordache?”, a replicat liderul social-democrat, când a fost presat să explice vizita fostului ministru al Justiției la judecătorii constituționali.

Negocieri pentru buget

Întrebat cu ce poziție merge PSD la negocierile pe buget, Grindeanu a precizat că primele discuții în coaliție vor avea loc în zilele următoare.

La începutul săptămânii viitoare ar urma o ședință de guvern în care vor fi adoptate, prin ordonanțe de urgență, actele normative pe administrație și relansare economică.

„Principala preocupare a Guvernului și a coaliției este să avem cât mai repede un buget. Din punctul meu de vedere, s-a întârziat deja foarte mult”, a conchis Grindeanu.