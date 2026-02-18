Prima pagină » Politic » Alexandru Muraru, reacție după decizia privind pensiile magistraților: „Dacă Bolojan poate schimba un sistem, poate schimba și o țară”

Alexandru Muraru, reacție după decizia privind pensiile magistraților: „Dacă Bolojan poate schimba un sistem, poate schimba și o țară”

Alexandru Muraru consideră că decizia CCR privind pensiile magistraților este o victorie a premierului ilie Bolojan.
Alexandru Muraru, reacție după decizia privind pensiile magistraților: „Dacă Bolojan poate schimba un sistem, poate schimba și o țară”
Sursa: Facebook
Nițu Maria
18 feb. 2026, 14:04, Politic

Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a comentat miercuri pe Facebook decizia definitivă a Curții Constituționale privind pensiile magistraților.

Acesta a descris decizia Curții ca pe o „victorie a perseverenței premierului Ilie Bolojan”, adăugând că după cinci amânări și săptămâni de ezitări la nivel individual, Curtea Constituțională „a declarat constituțională legea privind pensiile magistraților”.

Muraru a declarat că succesul acestei reforme se datorează în cea mai mare majoritate, competenței premierului Ilie Bolojan.

„Subliniez faptul că, dacă nu exista determinarea premierului Ilie Bolojan, acest lucru nu l-ar fi făcut altcineva. Premierul a refuzat orice compromis și negociere toxică prin care să păcălească românii. Dacă Ilie Bolojan poate schimba un sistem, poate să schimbe și o țară.”

Alexandru Muraru a mai spus că, timp de ani de zile, clasa politică a ezitat sau a amânat reformele.

„Premierul Bolojan nu a acceptat să cosmetizeze privilegiile, ci a ales calea grea, dar corectă: eliminarea inechităților, fără jumătăți de măsură. S-a încheiat epoca privilegiilor intangibile. Principiul pentru care PNL s-a luptat constant devine realitate: nicio funcție nu te plasează deasupra celorlalți cetățeni.”

Despre schimbările aduse de această decizie de astăzi privind pensiile speciale, el a spus că „este un moment de reparatie morală. Faptul că vârsta de pensionare va crește treptat la 65 de ani pentru magistrați, la fel ca pentru orice alt angajat, și că pensiile vor fi calculate pe baze mult mai echitabile, arată că România se însănătoșește”.

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez, în magazinele Kaufland din România
Gandul
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Taximetrist găsit mort în maşina de serviciu, pe o stradă din sectorul 1 din București, în mijlocul codului roșu de ninsoare
Libertatea
Cu ce să înlocuiești orezul în sarmale. Ingredientul secret care le face de 10 ori mai pufoase. Gospodinele îl foloseau pe vremuri
CSID
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor