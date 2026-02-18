Prima pagină » Știri externe » Tensiune uriașă. Rusia și Iran vor face exerciții navale în regiunea în care se adună navele americane

Rusia și Iran vor face exerciții navale comune în regiunea în care se adună numeroase nave americane. Exercițiile vor începe joi și sunt incluse în planul privind cooperarea ruso-iraniană. În schimb, americanii își consolidează prezența în Orientul Mijlociu pentru a pune presiune asupra Iranului.
18 feb. 2026

Rusia și Iranul vor participa la exerciții navale comune, anunță agenția de știri iraniană Fars care este citată de Sky News. Antrenamentele, care vor avea loc în Marea Oman și în nordul Oceanului Indian, se vor desfășura la câteva zile după ce Gărzile Revoluționare Iraniene au efectuat exerciții militare în Strâmtoarea Hormuz.

„Crearea convergenței și coordonării în măsuri comune pentru contracararea activităților care amenință securitatea și siguranța maritimă… precum și combaterea terorismului maritim, se numără printre principalele obiective ale acestui exercițiu comun”, a declarat comandantul marinei iraniene, Hassan Maghsoodloo.

Exercițiile „Centura de securitate maritimă” au început în 2019 și implică Iranul, Rusia și China.

Oficialii spun că exercițiile sunt concepute pentru a demonstra un front unit, Iranul confruntându-se cu presiuni din partea națiunilor occidentale, în special SUA.

În ultimele săptămâni, americanii și-au consolidat prezența navală în Orientul Mijlociu. Președintele SUA, Donald Trump, vrea să pună presiune pe liderii iranieni pentru a renunța la programul nuclear și la pedepsirea protestatarilor. Se pare că Marina SUA are în regiune șase distrugătoare, un portavion și trei nave de tip „littoral combat ship”.

