România participă la Târgul de Carte din Frankfurt 2028 ca țară invitată de onoare

Potrivit comunicatului publicat, miercuri, de Ministerul Culturii, statutul marchează intrarea țării noastre într-un program de expunere internațională cu impact cultural, economic și diplomatic major.

„România nu se prezintă doar la Frankfurt. România se prezintă în fața întregii Germanii și, prin aceasta, în fața întregii lumi. Târgul de carte, în cei 20 de ani de când sunt în contact recurent cu acest fenomen, s-a dezvoltat clar în această direcție. Țara invitată de onoare este selectată după analize și evaluări îndelungate, iar în perioada de pregătire trebuie să adere la regulile și principiile acestei industrii”, declară ministrul Culturii, András István Demeter.

În cadrul târgului, România va prezenta literatura, dar și tehnologia, arhitectura, designul, muzica, gastronomia, turismul, educația și inovația.

Prima reuniune a Comitetului Interministerial privind coordonarea participării la Frankfurt 2028 a fost constituit în ianuarie. Prima reuniune din cadrul acestui proiect a avut loc, miercuri.

Contractul care va stabili statutul României ca țară invitată de onoare la ediția din 2028 a Târgului de carte din Frankfurt urmează să fie semnat vineri. Astfel, România va intra formal în perioada de pregătire.

Potrivit ministrului, Germania este este cel mai important partener comercial și principal investitor străin după criteriul investitorului final, iar Frankfurt 2028 devine, astfel, un instrument strategic de diplomație publică și de consolidare a relațiilor bilaterale la nivel politic, economic și academic.

După programul Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, participarea la Târgul de Carte din Frankfurt reprezintă cel mai amplu demers cultural al următorilor ani, pe care Ministerul Culturii îl descrie drept „un proiect național cu impact economic, diplomatic și identitar, asumat prin coordonare interinstituțională și orientat către poziționarea internațională pe termen lung”.