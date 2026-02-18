Șeful CNAIR, în concediu în plin episod de ninsori? Răspunsul lui Cristian Pistol

Potrivit unui material publicat de Oficiul de Știri, situația a devenit subiect public după ce s-a ridicat întrebarea dacă șeful companiei de drumuri se afla în concediu în perioada în care mai multe drumuri naționale și autostrăzi au fost afectate de ninsori puternice. Articolul susține că informațiile oficiale despre prezența acestuia ar fi fost neclare, în contextul intervențiilor dificile din timpul codului roșu de vreme rea.

Publicația mai arată că lipsa unor explicații rapide ar fi alimentat discuțiile despre modul în care este coordonată activitatea instituției în situații de urgență, mai ales într-un moment în care circulația rutieră a fost afectată în mai multe zone ale țării, iar intervențiile de deszăpezire au fost intens urmărite de opinia publică.

În acest sens, reprezentanții CNAIR resping însă ideea unei lipse de coordonare. Purtătorul de cuvânt Alin Șerbănescu a transmis că directorul general „coordonează activ activitățile de deszăpezire din această perioadă”.

Într-un punct de vedere transmis ulterior pentru MEDIAFAX, Cristian Pistol a precizat:

„Vă asigur că mă ocup activ de coordonarea activităților de deszăpezire din această perioadă. În legătură cu alte aspecte care țin strict de viața personală vă rog să-mi permiteți să nu fac niciun comentariu. Prioritatea mea profesională este în acest moment menținerea în condiții de circulație, adaptate la contextul actual, a rețelei naționale de drumuri și autostrăzi.”