Doi senatori români s-au îmbrâncit și au fost la un pas să se ia la bătaie. Scandalul, provocat de senatoarea Victoria Stoiciu | VIDEO

UPDATE

Reprezentanții Grupului parlamentar PACE – Întâi România și-au prezentat punctul de vedere asupra incidentului din Parlament.

„Informațiile potrivit cărora senatorul Liviu Fodoca ar fi agresat alți parlamentari sunt false și prezintă trunchiat desfășurarea evenimentelor. Situația tensionată a avut loc în contextul în care opoziția a anunțat părăsirea sălii, ca reacție la modificarea ordinii de zi. Senatorul PACE – Întâi România, Liviu Fodoca se afla în proximitatea zonei de vot pentru a se asigura că procedura de constatare a cvorumului este respectată în mod corect și transparent, în condițiile în care existau suspiciuni privind modalitatea de validare a prezenței în plen. Demersul său a avut exclusiv caracter procedural, vizând respectarea regulamentului și a normelor constituționale privind adoptarea actelor normative”, au transmis cei de la Grupul PACE.

Ei susțin că Liviu Fodoca a fost agresat de mai mulți parlamentari.

„În acel moment, atmosfera din sală s-a tensionat, iar schimbul de replici a degenerat într-o altercație regretabilă. Din imaginile video disponibile reiese foarte clar că senatorul Liviu Fodoca a fost apucat de zona gâtului și împins de un parlamentar PSD, după care a fost înconjurat de mai mulți parlamentari agresivi ai aceluiași partid”, mai scrie în documentul semnat de Dorin – Silviu Petrea, liderul Grupului parlamentar PACE – Întâi România.

Știrea inițială:

În scandal sunt implicați mai mulți senatori români. Conform unor imagini, senatoarea PSD, Victoria Stoiciu, intră într-un conflict verbal cu senatorul Liviu Fodoca de la grupul PACE. În apărarea senatoarei sare un coleg de la PSD, parlamentarul Ionel Floroiu. El îl îmbrâncește pe senatorul din opoziție care ține un telefon în mână.

Un alt parlamentar a filmat întreaga scenă. De asemenea, din sală se aud mai multe voci. Dacă din conducerea plenului celor implicați li se cere să se liniștească, din sală se fac diferite acuzații.

„Nu pune mâna pe el, madame unde te crezi? Hei, hei, ia mâna de pe el. Ia uitați cât de agresive sunt slugile pesediste”, se aude pe fundal.

Scandalul a fost aplanat de alți doi senatori.