Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a picat. Care au fost voturile. Premierul Ilie Bolojan: Opoziția livrează doar haos și scandal

Premierul Ilie Bolojan participa la motiunea de cenzura impotriva Guvernului, intitulata „Romania nu este de vanzare - fara progresisti la guvernare” la Palatul Parlamentului din Bucuresti, luni, 15 decembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

UPDATE 16:25 Moțiunea de cenzură a fost respinsă

Moțiunea de cenzură asupra Guvernului Bolojan a fost respinsă. Rezultatul votului a arătat 139 de voturi „pentru” și două „împotrivă”. Moțiunea de cenzură a fost respinsă, din motiv că nu a strâns cele 232 de voturi necesare pentru a fi adoptată, conform prevederilor constituționale. Parlamentarii din coaliția de guvernare nu au participat la vot.

Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii de cenzură: La fel cum frumusețea nu scuză prostituția, nici inteligența nu scuză lipsa de caracter

Premierul Ilie Bolojan a avut o ultimă intervenție la finalul ședinței comune a Camerei Deputaților și Senatului, în care a fost dezbătută și supusă votului moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului pe care îl conduce.

Șeful Executivului a respins acuzațiile aduse de opoziție și a făcut declarații legate de modul în care înțelege să își exercite mandatul.

Premierul a citat afirmația lui Petre Carp, potrivit căreia „așa cum frumusețea nu scuză prostituția, nici inteligența nu scuză lipsa de caracter”, spunând că discursurile critice au denaturat intenționat realitatea.

„Puteți să aveți cunoștințe economice, dar asta nu scuză tupeul și combinația de minciuni, astfel încât lucruri care sunt făcute corect să fie prezentate total fals”, a declarat Ilie Bolojan în plen.

Acesta a acuzat opoziția că amestecă informații eronate cu interpretări false pentru a crea o imagine greșită despre activitatea Guvernului.

UPDATE 15:33 Ședința din Parlament s-a încheiat. Începe votul secret cu bile

Ședința din Camerei Deputaților și Senatului pentru dezbaterea și votul moțiunii de cenzură depuse împotriva Guvernului s-a încheiat acum. Începe votul secret cu bile în Parlament. Deputații și senatorii sunt strigați pe rând pentru a-și exercita dreptul de vot.

UPDATE 15:25 Petrișor Peiu, discurs în Parlament

Petrișor Peiu, senator AUR, a luat cuvântul în cadrul ședinței privind moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Am să vă spun trei minciuni care au fost rostite în această sală de către premierul României și care sunt suficiente pentru a duce la căderea acestui guvern. Prima dintre ele, că guvernul ar fi redus deficitul tăind din cheltuieli. Este o minciună.

În proiectul de rectificare bugetară, care a fost aprobat tot de către guvern, că din și nu știu că s-a inventat și Parlamentul, se specifică o țintă de deficit bugetar de 8,4% din PIB, cam aceeași cu cea de anul trecut, de 8,65% din PIB. Unde minte domnul prim-ministru este că acel deficit este la fel de fals ca cel de anul trecut. În acel deficit nu sunt calculate cele peste 8 miliarde de lei, de exemplu, pe care guvernul le datorează furnizorilor de energie electrică, gaze, în urma schemei catastrofale de plafonare și compensare.

De altfel, domnule prim-ministru, cheltuielile curente ale guvernului dumneavoastră cresc mai repede decât veniturile curente. Este o diferență de jumătate de punct procentual în viteza de creștere. A doua minciună pe care a spus-o premierul României este aceea că a crescut redevențele cu 40%.”, a declarat Petrișor Peiu.

„A negociat un acord secret cu OMV Petrom la Viena, în urma căruia le-a prelungit licențele de exploatare cu 15 ani sau cu 2 ani. Este o trădare și o rușine pentru această țară că premierul se duce la Viena să negocieze așa ceva. A treia minciună care structurează ce restructurați SNCFR era este un birou gol în care Băsescu a înghesuit datoriile fostului SNCFR.

Societatea de Active Feroviare este un birou gol cu datorii. Societatea de Turist Feroviar un birou gol fără datorii. CFR Marfa este desfințată, ați făcut Carpatica Feroviar.

Telecomunicații CFR este desfințată, ați votat să o uniți cu CFR SA. Ați făcut o listă de 17 companii în care 6 nu există. Iar cele care există, numai două au probleme Metrorec și Tarom.

Restul au probleme legate de faptul că nu le dați subvenții la timp. Și pentru că s-a vorbit foarte mult despre siguranță națională și securitate, să nu uitați niciodată că cea mai mare amenințare la securitatea unei națiuni este incompetența Guvernului. Proasta guvernare este cea mai mare amenințare.”, a mai declarat Peiu

George Simion cere demisia Guvernului. De ce a tăcut timp de aproape 2 minute, deși era la tribună?

Liderul AUR, George Simion, a venit la tribuna Parlamentului, ținând în mână o poză cu Monica Hunyadi, și a tăcut timp de aproape două minute. A explicat, apoi, de ce a făcut acest gest și a cerut demisia Cabinetului Ilie Bolojan.

După ce a tăcut timp de două minute cu poza Monicăi Hunyadi în mână, Simion a spus: „O să vă doriți să nu spunem nimic, pentru că ce urmează să spunem este foarte dureros pentru cetățenii României”. „Dacă nu înțelegeți care este alternativa, domnule Bolojan, alternativa este să nu susțineți la conducerea statului român astfel de personaje cu experiență în saloanele de îmfrumusețare pe care dumneavoastră, de șase luni, premier, le girați la conducerea unor companii care se ocupă de Apele Române, la CFR, de electrificare și, cred că, și la siguranța feroviară”, a spus Simion, făcând referire la Monica Hunyadi. George Simion a mai spus că Bolojan este de șase luni premier și AUR ar fi votat reducerea numărului de parlamentari la 300 „pentru că asta înseamnă o alternativă reală”.

UPDATE 15:00 Discurs Gabriel Andronache

„O moțiune de cenzură fake realizată prin proxy. Adevărații inițiatori țin capul la cutie în așteptarea unor vremuri mai bune. Este a moțiune fake în principal din cauza conținutului său. Ne construim argumentația pe ceea ce este, în sens constituțional, o moțiune de cenzură, un instrument de control parlamentar asupra Guvernului prin care Parlamentul retrage încrederea acordată prin aprobarea programului Guvernului, arată Decizia CCR nr. 609/2020.

Moțiunea de cenzură menționează, în titlul și în conținut, cuvântul „progresist”. L-am căutat și nu l-am găsit în programul de guvernare, pe baza căruia Parlamentul a votat Guvernul. Ne-am lămurit – titlul este fals. Am găsit în schimb linia de metrou – Gara de Nord – Gara Progresu pentru care Guvernul a declanșat procedurile de realizare a investiției. Poate, inițiatorii moțiunii, la acest aspect doreau să se refere.

La primul punct, parlamentarii opoziției acuză un așa–zis dezastru din finanțele țării pe motiv că Guvernul lărgește baza de colectare a taxelor.

Să ne lămurim, uitându-ne în programul de guvernare – Primul pilon al programului se intitulează „ordine în finanțele publice” – în care se vorbește despre corecție bugetară, combaterea evaziunii, echitate în colectarea taxelor. Concluzia: acuzația din moțiune este falsă deoarece Guvernul face exact ceea ce scrie în programul pentru care Parlamentul i-a acordat încrederea.

Punctele 2, 3, 4 și 5 se referă la sănătate, educație, reducerea cheltuielilor și administrație publică. Adică, exact la reformele înscrise în pilonul II al programului de guvernare. Reforma în sănătate are deja cadru legal trecut prin Parlament, în educație-asemenea, reducerea cheltuielilor este la promulgare, iar reforma în administrație este în procedura de transparență decizională.

Prin acordarea încrederii Guvernului la învestire, Parlamentul a fost de acord cu aceste reforme. Mai mult, a validat toate etapele de reformă prin acțiunile sale constând în respingerea moțiunilor în procedurile de angajare a răspunderii. Aceeași concluzie pentru punctele 2, 3, 4 și 5 din moțiune – sunt false, nu corespund adevărului.”, a declarat Gabriel Andronache, liderul de grup al deputaților PNL.

UPDATE 14:59 George Simion, discurs la tribună

George Simion a urcat la tribună ținând în mână o fotografie a Monicăi Huniadi, tânăra asociată scandalului zborurilor Nordis, recent numită într-o funcție de conducere la Exploatare Sistem Zonal Prahova, ESZ SA. Timp de aproximativ două minute, a rămas la pupitru afișând imaginea, fără să rostească vreun cuvânt.

UPDATE 14:50 Bolojan la moțiunea de cenzură: Ar fi trebuit să lăsăm România să ajungă în criză?

Ilie Bolojan a amintit obiectivele pe care și le-a asumat la preluarea funcției: „Am anunțat atunci trei direcții principale pentru ceea ce urma să facă guvernul. Ordine în finanțe, bună guvernare și respect pentru cetățeni. Acestea rămân valabile și pentru anul care urmează”.

Șeful Guvernul a anunțat că măusrile adoptate în decursului anului, deși dificile, „au pus țara noastră pe calea cea bună”.

„Când am preluat guvernarea, România era pe cale să se piardă încrederea piețelor financiare. Asta ar fi însemnat fuga investițiilor, dobânzi foarte mari, intrarea în incapacitatea de a ne mai împrumuta și în cele din urmă complicații sociale foarte mari”, a continuant premierul.

Liderul de Guvern a mai subliniat că măsurile „au presupus sacrificii din partea românilor, cărora le mulțumesc din nou pe această cale”.

UPDATE 14:45 Bolojan: România are nevoie astăzi de responsabilitate

În discursul susținut în plen, premierul Ilie Bolojan a afirmat că Guvernul a preluat mandatul „într-un moment dificil pentru țară” și că principalele priorități, ordine în finanțe, bună guvernare și respect pentru cetățeni, rămân neschimbate.

Referindu-se la moțiunea de cenzură, șeful Guvernului a acuzat Opoziția că „livrează doar haos și scandal” și că nu oferă o alternativă realistă.

Ilie Bolojan a spus că Opoziția poate critica oricât de mult guvernul, deoarece acesta este dreptul opoziției.

„Dar mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportați la apărarea țării noastre. Prima noastră datorie este siguranța românilor. Ideea că avem de ales între apărare pe de-o parte și sănătate și educație pe de alta, este una populistă. Un stat puternic are nevoie și de o apărare pe măsură și de sisteme publice funcționale. Investiția în industria noastră de apărare va genera locuri de muncă, dezvoltarea infrastructurii și oportunități pentru România”, a spus Bolojan.

UPDATE 14:15 Dezbaterea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a început în Parlament.

Pentru a fi adoptată, Opoziția are nevoie de sprijin din partea unor parlamentari ai coaliției PSD–PNL–USR–UDMR.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că votul asupra moțiunii va constitui un test al solidității actualei majorități guvernamentale.

Textul moțiunii de cenzură este citit de senatoarea AUR Cristina Gabriela Dumitrescu.

Știrea inițială: Moțiunea de cenzură, intitulată „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare ”, a fost depusă săptămâna trecută în Parlament de senatorul Ninel Peia, din grupul PACE – Întâi România, cu susținerea parlamentarilor AUR.

Conform programului oficial, premierul Ilie Bolojan va fi prezent la ședința plenului reunit.

Iniţiatorii moţiunii de cenzură susţin că actualul Executiv a eşuat în gestionarea unor domenii esenţiale, de la economie şi finanţe publice până la sănătate, educaţie şi administraţie.

Opoziţia acuză Guvernul Bolojan de decizii „lipsite de planificare şi responsabilitate”, invocând inclusiv cazul barajului de la Paltinu, despre care afirmă că reprezintă „o fotografie fidelă a guvernării Bolojan”, precum şi creşterea inflaţiei, scăderea puterii de cumpărare şi supraîndatorarea statului.

Parlamentarii din Opoziţie reclamă deteriorarea condiţiilor de trai, presiuni fiscale tot mai mari asupra populaţiei şi mediului de afaceri, dar şi lipsa investiţiilor eficiente în servicii publice esenţiale.

Ce șanse are moțiunea să treacă

Premierul Ilie Bolojan a afirmat miercurea trecută în cadrul emisiunii Friendly Fire că nu are emoții în privința moțiunii de cenzură.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democrații nu vor susține moțiunea de cenzură și că partidul rămâne parte a coaliției de guvernare.

„Nu vom vota această moțiune de cenzură. Suntem în continuare parteneri în această coaliție. Dacă PSD va decide vreodată să iasă de la guvernare, o va face asumat, nu prin votarea unei moțiuni”, a spus Grindeanu.

De asemenea, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat că un eventual vot favorabil al unui partid din coaliție ar echivala cu destrămarea alianței guvernamentale.

Pentru adoptarea moțiunii sunt necesare 232 de voturi din totalul de 463, un prag pe care opoziția nu îl poate atinge. Coaliția de guvernare dispune de 293 de parlamentari, la care se adaugă sprijinul celor 16 deputați ai minorităților naționale, astfel că, fără voturi din coaliție, moțiunea nu are șanse să fie adoptată.