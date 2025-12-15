Prima pagină » Știrile zilei » Președintele ceh, Petr Pavel, a investit noul guvern condus de Andrej Babiš

Președintele ceh, Petr Pavel, a investit noul guvern condus de Andrej Babiš

Președintele ceh Petr Pavel a învestit oficial noul guvern condus de Andrej Babiš care are un plan de guvernare care prevede respingerea politicilor Uniunii Europene și abandonarea sprijinului pentru Ucraina, notează Associated Press.
Președintele ceh, Petr Pavel, a investit noul guvern condus de Andrej Babiš
Andrej Babis. Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
15 dec. 2025, 11:33, Știri externe

Andrej Babiš, care a condus guvernul de la Praga și în perioada 2017-2021 a revenit la putere, conducând o coaliție formată din mișcarea sa, ANO, și două partide mai mici, Partidul Libertății și al Democrației Directe și Partidul Automobiliștilor. 
În noul guvern, ANO deține opt portofolii, inclusiv funcția de prim-ministru, Partidul Libertății are patru, iar Partidul Automobiliștilor are trei. 

Partidul Libertății urmărește expulzarea a aproximativ 400.000 de refugiați ucraineni, având puncte de vedere eurosceptice și anti-NATO, iar Partidul Automobiliștilor s-a poziționat ferm împotriva Pactului Verde. 

Noua guvernare marchează finalul unui coaliții pro-occidentale care a făcut din Cehia unul din principalii susținători ai Ucrainei. Este de așteptat ca nou guvern să se alinieze guvernelor de la Budapesta și Bratislava  care se opun sprijinului pentru Ucraina și sancțiunilor îndreptate împotriva Rusiei. 

În plan intern, guvernarea urmărește reducerea prețurilor la electricitate, anularea unei reforme a pensiilor și modificarea modului de finanțare a radioului și televiziunii publice. 

 

Recomandarea video

BREAKING Cristi Danileț a învins „sistemul Savonea” la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
G4Media
Șoferii din România care riscă amendă de până la 4.000 de lei. Greșeala pe care o fac iarna și duce la reținerea talonului auto
Gandul
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Cancan
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport
Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre cum a plănuit să-și contrazică șefele de la CAB și să confirme acuzațiile din documentarul Recorder: „Ăștia fac ca Ceaușescu”
Libertatea
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
CSID
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Promotor