Președintele ceh, Petr Pavel, a investit noul guvern condus de Andrej Babiš

Andrej Babiš, care a condus guvernul de la Praga și în perioada 2017-2021 a revenit la putere, conducând o coaliție formată din mișcarea sa, ANO, și două partide mai mici, Partidul Libertății și al Democrației Directe și Partidul Automobiliștilor.

În noul guvern, ANO deține opt portofolii, inclusiv funcția de prim-ministru, Partidul Libertății are patru, iar Partidul Automobiliștilor are trei.

Partidul Libertății urmărește expulzarea a aproximativ 400.000 de refugiați ucraineni, având puncte de vedere eurosceptice și anti-NATO, iar Partidul Automobiliștilor s-a poziționat ferm împotriva Pactului Verde.

Noua guvernare marchează finalul unui coaliții pro-occidentale care a făcut din Cehia unul din principalii susținători ai Ucrainei. Este de așteptat ca nou guvern să se alinieze guvernelor de la Budapesta și Bratislava care se opun sprijinului pentru Ucraina și sancțiunilor îndreptate împotriva Rusiei.

În plan intern, guvernarea urmărește reducerea prețurilor la electricitate, anularea unei reforme a pensiilor și modificarea modului de finanțare a radioului și televiziunii publice.