Miliardarul Andrej Babiš va fi numit prim-ministru al Cehiei

Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
05 dec. 2025, 01:50, Știri externe

Președintele ceh și-a anunțat joi seara intenția de a-l numi pe miliardarul Andrej Babiš, susținător al lui Trump, în funcția de prim-ministru, după ce acesta din urmă a promis că va transfera activitățile conglomeratului său într-o structură independentă pentru a evita conflictele de interese, potrivit Le Figaro.

Andrej Babiš, în vârstă de 71 de ani, care deținuse deja funcția de premier între 2017 și 2021, a fost însărcinat de președintele Petr Pavel cu formarea unui guvern la începutul lunii noiembrie, la o lună după victoria partidului său, ANO, în alegerile parlamentare din octombrie.

„Am decis să-l numesc prim-ministru marți, 9 decembrie, la ora 9:00” (08:00 GMT), a declarat Petr Pavel pentru X. „În acest fel, respect rezultatul alegerilor și progresul discuțiilor privind (formarea) unui guvern de coaliție”, a adăugat el.

ANO a ieșit învingător în aceste alegeri, dar cu o majoritate insuficientă pentru a guverna singură, ceea ce a determinat-o să semneze un acord de coaliție.

Potențial conflict de interese al viitorului prim-ministru

Numirea sa finală a fost însă îngreunată de cererea lui Petr Pavel de a găsi o soluție la potențialul conflict de interese cu activitățile sale comerciale. Miliardarul, șeful conglomeratului chimic și alimentar Agrofert, este a șaptea cea mai bogată persoană din Republica Cehă, o țară cu 10,9 milioane de locuitori, membră a UE și NATO, conform clasamentului Forbes.

Andrej Babiš a făcut campanie electorală pe baza promisiunii de a crește beneficiile sociale și de a reduce ajutorul acordat Ucrainei, acordând prioritate cehilor. Revenirea sa la putere ar putea semnala, de asemenea, o apropiere de Ungaria și Slovacia, care au refuzat orice ajutor militar acordat Ucrainei și obstrucționează sancțiunile împotriva Rusiei.

