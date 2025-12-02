Ciprian Ciucu: O să-l sun pe Cătălin Drulă în seara aceasta

Ciprian Ciucu a luat decizia în timpul unei emisiuni televizate. Inițial, el a spus că refuză să-l sune pe contracandidatul său pentru a nu se interpreta că îi cere să se retragă din competiție. Ulterior, Ciucu s-a răzgândit și a spus în direct că-l va suna pe Cătălin Drulă.

„O să-l sun pe Cătălin Drulă. În seara aceasta o să-l sun. (…) E mai important Bucureștiul decât orgoliul personal”, a spus Ciprian Ciucu, marți, la Antena 3 CNN.

El a fost întrebat ce mesaj are pentru simpatizanții USR.

„Mesajul pe care l-a dat candidatul lor nu este real. Sunt un om integru, care poate să strângă majorități care să facă bine Bucureștiului”, a răspuns Ciucu.

Conform sondajelor între cei doi candidați nu este o diferență foarte mare. Totuși, lupta dintre cei doi ar putea favoriza un alt candidat. De aceea, unele voci vorbesc despre o posibilă retragere din cursă a unui candidat de dreapta.