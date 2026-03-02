Prima pagină » Politic » Ce spune Oana Țoiu despre necesitatea ridicării gradului de alertă în Europa în urma conflictului din Orientul Mijlociu

Ce spune Oana Țoiu despre necesitatea ridicării gradului de alertă în Europa în urma conflictului din Orientul Mijlociu

Ministra de Externe Oana Țoiu spune luni că ridicarea gradului de alertă se va face coordonat, dacă situația o va impune, cu celelelate state din Uniunea Europeană.
Cosmin Pirv
02 mart. 2026, 14:54, Politic

Oana Țoiu a fost întrebată luni dacă ar trebuie ridicat gradul de alertă de securitate pentru România și pentru Europa.

Ministra de Externe a spus că România este într-un proces de consultare cu toate celelalte state ale Uniunii Europene pentru ca aceste decizii să fie luate împreună.

„Atât pentru Grecia, cât și pentru Cipru în acest moment există o atenție sporită, însă este cât se poate de clar că nu putem să ridicăm gradul de alertă fără să luăm în considerare și impactul pe care asta îl are nu doar asupra planurilor pe care oamenii și le-au făcut în țările respective, ci inclusiv asupra industriilor, a relațiilor bilaterale. Nu înseamnă că nu vom lua decizia să ridicăm gradul de alertă dacă analizele ne conduc în acea direcție, dar înseamnă că ne coordonăm între statele membre ale Uniunii Europene astfel încât să păstrăm o unitate foarte importantă în această perioadă”, a declarat Oana Țoiu.

De asemenea, ministra a fost întrebată despre discuțiile din cadrul Consiliului de Afaceri Externe.

„Nu am discutat măsuri militare în Consiliul Afacerilor Externe. Am discutat despre pachetul de sancțiuni pe care Uniunea Europeană îl are în acest moment împotriva Iranului și inclusiv ai membrilor din structurile de conducere din acest moment. Am discutat despre posibilitatea de a crește sancțiunile respective, dar și despre posibilitatea de a pune acest pachet de sancțiuni în discuții, în negocierile viitoare, din perspectiva diminuării sancțiunilor dacă Iran oprește atacurile asupra țărilor din regiune”, a spus ministra de Externe.

