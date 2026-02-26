De ce tinerii din Europa se confruntă cu probleme de sănătate mintală mai grave decât generațiile mai în vârstă

Studiul, coordonat de organizația Sapien Labs, a evaluat starea psihică a populației din 84 de țări prin indicatorul „Mind Health Quotient” (MHQ). Acest instrument măsoară abilitățile sociale, cognitive și funcționale necesare pentru o viață echilibrată, arată Euronews.

Persoanele de peste 55 de ani au un scor mediu de 100, valoare considerată în limite normale.

Tinerii între 18 și 34 de ani înregistrează un scor de doar 36. Mai mult, 41% dintre aceștia declară că se confruntă cu probleme psihice serioase. Tara Thiagarajan, fondatoarea Sapien Labs, subliniază că nu este vorba doar despre anxietate sau depresie. Declinul include scăderea capacității de concentrare, dificultăți în controlul emoțiilor și în gestionarea interacțiunilor sociale.

Situația în Europa: investițiile nu garantează rezultate

Raportul evidențiază un fapt surprinzător: tinerii din Europa și America de Nord au rezultate mai slabe decât cei din Africa subsahariană, în ciuda resurselor economice superioare. Deși statele bogate au investit masiv în servicii de suport psihic, starea generală de bine a tinerelor generații nu s-a îmbunătățit.

În clasamentul european, pozițiile variază considerabil:

Italia ocupă locul 20 global, fiind cel mai bine clasat stat european.

ocupă locul 20 global, fiind cel mai bine clasat stat european. Finlanda (40), Portugalia (46) și Franța (58) se află la mijlocul clasamentului.

(40), (46) și (58) se află la mijlocul clasamentului. Irlanda (70), Germania (71) și Regatul Unit (81) înregistrează cele mai scăzute scoruri din regiune.

Patru cauze principale ale deteriorării sănătății mintale

Cercetătorii au identificat patru factori determinanți pentru această criză generațională:

Fragilitatea legăturilor familiale: Tinerii care nu beneficiază de relații solide în familie au un risc de patru ori mai mare de a dezvolta suferințe psihice.

Diminuarea spiritualității: Lipsa unei conexiuni cu o dimensiune spirituală sau a unui sens mai larg al existenței este asociată cu scoruri MHQ mai mici. Acest trend este vizibil mai ales în Germania, Spania și Marea Britanie.

Utilizarea precoce a smartphone-ului: Majoritatea tinerilor din Generația Z au primit primul telefon în jurul vârstei de 12-14 ani. Există o legătură directă între accesul timpuriu la tehnologie și problemele emoționale apărute ulterior.

Dieta bazată pe alimente ultra-procesate: Consumul ridicat de produse procesate industrial în ultimele două decenii este responsabil pentru o parte semnificativă (15-30%) din problemele de sănătate mintală raportate.

Concluzia raportului este că terapia și tratamentele medicale nu sunt suficiente pentru a opri acest declin. Autorii consideră că sunt necesare schimbări structurale care să vizeze mediul digital, obiceiurile alimentare și consolidarea suportului social și familial. Este esențial să fie tratați factorii de mediu care modelează psihicul tinerilor, nu doar simptomele acestora.