Procurorul general al Venezuelei, o figură cheie în represiunea lui Maduro, a demisionat

Sub presiunea Statelor Unite, președinta interimară Delcy Rodriguez, care a adoptat o lege de amnistie săptămâna trecută și a deschis sectorul petrolier investițiilor private în ianuarie, a demis mai multe personalități în ultimele săptămâni, inclusiv pe Alex Saab (fără nicio legătură cu procurorul general Tarek William Saab), un loialist al fostului președinte Nicolas Maduro, potrivit Le Figaro.

Avocatul Poporului, Alfredo Ruiz Angulo, a demisionat și el din funcție și a fost înlocuit imediat de Saab, cu titlu interimar, a precizat ea. Tarek William Saab este înlocuit temporar de avocatul Larry Devoe. Acesta este reprezentantul Venezuelei în sistemul internațional al drepturilor omului și conduce Consiliul Național pentru Drepturile Omului, un organism public responsabil de coordonarea și sprijinirea politicilor publice în acest domeniu.

Procurorul general demisionar este supus sancțiunilor SUA

Conform scrisorii sale de demisie citite în Adunare, Saab declară că „și-a îndeplinit această datorie cu integritate și onoare, în mijlocul unui moment istoric cu provocări excepționale pentru prezentul și viitorul patriei noastre, unde ne-am asumat rolul constituțional de a păstra pacea și de a proteja drepturile omului ale poporului nostru în fața unor agresiuni de neimaginat împotriva națiunii venezuelene”.

În funcție din 2017 și reînnoit în 2024, Tarek William Saab, care este supus sancțiunilor americane, a fost întotdeauna foarte prezent în mass-media și pe rețelele de socializare.

Fost guvernator al statului Anzoategui (nord-est) pentru partidul de guvernământ, Saab a fost una dintre figurile importante ale sistemului judiciar venezuelean în timpul represiunii protestelor care au urmat realegerii contestate a lui Nicolas Maduro în iulie 2024. Mulți protestatari au fost acuzați în special de „terorism” . „Și-a plasat identitatea ideologică mult deasupra principiilor sale de apărare a drepturilor omului”, a declarat Rafael Uzcategui, o figură a societății civile care a lucrat alături de el ani de zile.