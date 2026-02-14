Venezuela a anunțat eliberarea a 17 deținuți politici

Președintele Adunării Naționale din Venezuela, Jorge Rodríguez, care este fratele președintei interimare Delcy Rodríguez a făcut anunțul privind eliberarea prizonierilor pe rețelele de socializare „Ca parte a legii amnistiei, 17 persoane private de libertate din (celulele cunoscute sub numele de) Zona 7 sunt eliberate chiar acum”, a scris Rodríguez.

Rudele deținuților, care comunică prin WhatsApp, nu au raportat nicio eliberare imediată din Zona 7, celulele de detenție ale Poliției Naționale din Venazuela. Aceste familii au campat în fața sediului poliției de când Delcy Rodríguez a anunțat pentru prima dată eliberările, pe 8 ianuarie, potrivit Le Figaro.

Sub presiunea Washingtonului, președintele a propus pe 30 ianuarie o lege de amnistie amplă, care acoperă cei 27 de ani de guvernare chavistă. Aceasta prevede retragerea tuturor acuzațiilor împotriva disidenților care s-au opus regimurilor lui Nicolás Maduro și predecesorului său, Hugo Chávez. Aceste acuzații includ „trădare” , „terorism” și răspândirea „urii”, care au fost folosite pentru a-i încarcera pe oponenții regimului.

Eliberarea programată săptămâna viitoare

În urmă cu o săptămână, în timpul unei vizite în Zona 7, Delcy Rodríguez a promis familiilor deținuților politici că cei dragi vor fi eliberați imediat după adoptarea legii amnistiei. Cu toate acestea, adoptarea acesteia de către deputați a fost amânată din cauza dezacordurilor privind domeniul de aplicare al acesteia și rolul sistemului judiciar din Venezuela în implementarea acesteia. Acum este programată pentru săptămâna viitoare. Potrivit ONG-ului Foro Penal, 431 de deținuți politici au fost eliberați condiționat, în timp ce 644 rămân în spatele gratiilor. Mii de susținători ai opoziției au manifestat pe străzile din Caracas înainte de dezbaterile privind legea amnistiei, cerând eliberarea tuturor deținuților politici.