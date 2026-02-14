Conferința de Securitate de la Munchen, ziua a doua. Marco Rubio a declarat o „nouă eră în geopolitică” / Secretarul de Stat american, anunț istoric: „SUA și Europa aparțin împreună”

Discuțiile au „restricționat” chestiunile legate de Ucraina, dar cele mai dificile întrebări rămân fără răspuns, spune Rubio

Pe subiectul Ucraina, Rubio a răspuns apoi la o serie de întrebări.

El a spus că problemele care trebuie rezolvate au fost „restricționate”, dar „la cele mai dificile întrebări la care se poate răspunde” și că acest lucru rămâne dificil.

Acesta a refuzat sugestia moderatorului că rușii nu sunt interesați de negocieri, spunând că „nu știm” asta.

„Ei spun că sunt, și în ce termeni erau dispuși să o facă și dacă putem găsi termeni acceptabili pentru Ucraina pe care Rusia să îi accepte întotdeauna, dar vom continua să testăm acest lucru”, spune el.

Rubio a afirmat că SUA a reușit să „facă progrese” în discuții, iar discuții suplimentare sunt programate să aibă loc marți.

„Nu cred că cineva din această sală s-ar opune unei soluționări negociate a acestui război, atâta timp cât condițiile sunt juste și sustenabile, iar acesta este scopul nostru și vom continua să încercăm să îl obținem, chiar dacă toate celelalte lucruri continuă să se întâmple pe frontul sancțiunilor și așa mai departe.”

SUA nu vrea ca aliații să „raționalizeze status quo-ul rupt”, ci să îl înfrunte și să îl repare

Marco Rubio a mai afirmat că SUA „nu caută să se separe, ci să revitalizeze o veche prietenie”.

El a spus că „nu vrem ca aliații să raționalizeze status quo-ul rupt, în loc să ia în considerare ceea ce este necesar pentru a-l remedia”.

SUA își doresc „o alianță revigorată care recunoaște că ceea ce a afectat societățile noastre nu este doar un set de politici proaste, ci o stare de rău a deznădejdii și a complacerii”, a spus el.

SUA nu sunt interesate să fie „îngrijitori ai declinului gestionat de Occident”, spune Rubio, într-un apel urgent la respingerea „declinului”

Rubio a revenit apoi la paralela sa istorică cu Europa imediat după al Doilea Război Mondial: „Atunci, ca și acum, mulți au ajuns să creadă că epoca dominației Occidentului a luat sfârșit și că viitorul nostru era destinat să fie un ecou slab și slab al trecutului nostru”.

Dar a afirmat că „declinul este o alegere”, respinsă după 1945 și ar trebui respinsă și acum.

„Nu vrem ca aliații noștri să fie slabi, pentru că asta ne face mai slabi. Vrem aliați care se pot apăra singuri, astfel încât niciun adversar să nu fie vreodată tentat să ne testeze puterea colectivă. De aceea nu vrem ca aliații noștri să fie încătușați de vinovăție și rușine. Vrem aliați care sunt mândri de cultura și de moștenirea lor, care înțeleg că suntem moștenitorii aceleiași mari și nobile civilizații și care, împreună cu noi, sunt dispuși și capabili să o apere și de aceea nu vrem ca aliații să raționalizeze status quo-ul defectuos, în loc să ia în considerare ceea ce este necesar pentru a-l repara. Căci noi, cei din America, nu avem niciun interes să fim îngrijitori politicoși și ordonați ai declinului gestionat al Occidentului.”, a declarat Rubio.

ONU și organismele internaționale trebuie reformate urgent, deoarece „nu trăim într-o lume perfectă”, spune Rubio.

Rubio mai spune că, deși vechea organizație internațională nu trebuie desființată, aceasta trebuie reconstruită și reformată urgent pentru a face față noilor provocări.

El a spus că ONU are „un potențial extraordinar”, dar nu a putut rezolva războiul din Gaza sau din Ucraina, dovedindu-se „neputincioasă” de nenumărate ori.

„Într-o lume perfectă, toate aceste probleme și multe altele ar fi rezolvate de diplomați și de rezoluții puternic formulate. Dar nu trăim într-o lume perfectă și nu putem continua să le permitem celor care amenință în mod flagrant și deschis cetățenii noștri și pun în pericol stabilitatea noastră globală să se apere în spatele unor abstracțiuni ale dreptului internațional pe care ei înșiși le încalcă în mod curent.”

Rubio vizează dezindustrializarea și migrația în masă ca riscuri pentru Europa

Marco Rubio a spus că dezindustrializarea „nu a fost inevitabilă” și un rezultat „prost” al acelei „iluzii” postbelice, așa cum a numit-o el.

De asemenea, el a afirmat că „migrația în masă nu este și nu a fost o preocupare marginală cu consecințe minore”, avertizând că „transformă și destabilizează societățile din tot Occidentul”.

Există nevoia „de a obține controlul asupra granițelor noastre naționale”, care este necesară ca parte a acestui proces, a spus Rubio.

„Aceasta nu este o expresie a xenofobiei. Nu este ură. Este un act fundamental de suveranitate națională, iar eșecul de a face acest lucru nu este doar o abdicare de la una dintre cele mai fundamentale îndatoriri pe care le avem față de poporul nostru. Este o amenințare urgentă la adresa structurii societăților noastre și a supraviețuirii civilizației noastre în sine.”, a declarat Rubio, conform The Guardian.

SUA, „puțin directă și urgentă în sfaturi”, pentru că „ne pasă profund”, spune Rubio

Marco Rubio a declarat că, sub conducerea lui Donald Trump, Statele Unite „vor prelua din nou sarcina de reînnoire și restaurare”.

El a vorbit despre legăturile strânse dintre SUA și Europa, inclusiv „istoria comună, credința creștină, cultura, moștenirea, limba, strămoșii și sacrificiile din trecut”.

„De aceea, noi, americanii, putem părea uneori puțin direcți și urgenti în sfaturile noastre… Motivul, prieteni, este pentru că ne pasă profund. Ne pasă profund de viitorul vostru și al nostru și, dacă uneori nu suntem de acord, dezacordurile noastre provin din profundul nostru sentiment de îngrijorare față de o Europă cu care suntem conectați, nu doar economic, nu doar militar, suntem conectați spiritual și suntem conectați cultural.”, a spus el.

El a spus că SUA își doresc ca Europa să fie puternică, pentru că „știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru securitatea noastră națională”.

El a prezentat apoi o listă lungă de motive pentru care Europa este specială, lăudându-i pe Mozart, Beethoven, Dante, Shakespeare, Michelangelo, Da Vinci, The Beatles și Rolling Stones, precum și Capela Sixtină și Catedrala din Köln.

A adăugat că „ele mărturisesc nu doar măreția trecutului nostru sau credința în Dumnezeu care a inspirat aceste minuni, ci prefigurează minunile care ne așteaptă în viitor”.

Rubio vorbește despre greșelile de iluzie postbelică făcute „împreună” de Europa și SUA

Rubio a spus că „în această iluzie, am îmbrățișat o viziune dogmatică a comerțului liber și neîngrădit”, în timp ce transferam milioane de locuri de muncă în străinătate și predam controlul „adversarilor și rivalilor”.

El a mai declarat, de asemenea, că „ne-am externalizat din ce în ce mai mult suveranitatea către instituții internaționale, în timp ce multe națiuni au investit masiv în state sociale cu prețul menținerii capacității de a se apăra”.

El a criticat politicile ecologice „pentru a potoli un cult climatic”, spunând că acestea „ne-au sărăcit poporul, chiar dacă concurenții noștri exploatează petrolul, cărbunele și gazele naturale”.

„În căutarea unei lumi fără granițe, ne-am deschis ușile către un val fără precedent de migrație în masă care amenință coeziunea societăților noastre, continuitatea culturii noastre și viitorul poporului nostru”.

Aceste replici sunt destul de similare cu criticile mai ample ale lui JD Vance de anul trecut, dar sunt formulate destul de diferit.

„Am făcut aceste greșeli împreună și acum, împreună, avem datoria față de poporul nostru să înfruntăm aceste realități și să mergem mai departe.”

SUA și Europa „aparțin împreună”, declară Rubio la Conferința de Securitate de la München, în ciuda tensiunilor transatlantice

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, și-a deschis mult așteptatul discurs de la Conferința de Securitate de la München, sâmbătă, recunoscând semnificația istorică a alianței dintre Europa și America, care „a salvat lumea” de amenințările din trecut.

„Deși suntem pregătiți, dacă este necesar, să facem acest lucru singuri, este preferința noastră și speranța noastră să facem acest lucru împreună cu voi, prietenii noștri de aici, din Europa”, a spus Rubio.

„Aparținem împreună”, a adăugat Rubio despre Statele Unite și Europa, relatează CNN.

El a vorbit despre parteneriatului de decenii, care a fost supus unei presiuni intense în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.

Rubio a recunoscut că SUA poate fi, uneori, oarecum „directă și urgentă în consiliul nostru”, dar a căutat să-i asigure pe liderii europeni că administrația Trump este dedicată alianței.

A doua zi de discuții la Conferința de Securitate de la Munchen a început

A doua zi de discuții și dezbateri a început în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen. Între 13 și 15 februarie, cei mai importanți lideri europeni și americani vor discuta despre viitorul alianței transatlantice, relații diplomatice și războiul din Ucraina.

Secretarul de stat american Marco Rubio va susține sâmbătă un discurs foarte așteptat la Conferința de Securitate de la München, aliații europeni urmărind posibile indicii despre viitoarea poziție a Washingtonului față de Europa.

Înaintea discursului său de astăzi la Conferința de Securitate de la München, Marco Rubio a declarat o „nouă eră în geopolitică”, iar conform CNN, această schimbare seismică este evidentă în neliniștea palpabilă de pe terenul din Germania.

Sâmbătă, la conferință vor lua cuvântul și Keir Starmer și Volodimir Zelenski.

Premierul britanic va îndemna Europa să-și reducă „dependența excesivă” de Statele Unite în domeniul armamentului, pentru a promova o cooperare industrială mai puternică, conform unor fragmente distribuite anterior din discursul său.

De asemenea, președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea o intervenție importantă în cadrul aceleiași zile.

Vineri, cancelarul german, Friedrich Merz, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, președintele francez, Emmanuel Macron, șeful NATO, Mark Rutte dar și alți lideri importanți au susținut discursuri în cadrul panelurilor unde au vorbit despre relația Europei cu Statele Unite, importanța NATO în relație cu Europa de astăzi, măsurile care pot fi luate în vederea opririi războiului din Ucraina, în prezența unui acord de pace.

Vezi AICI principalele declarații din cadrul primei zile de discuții de la Conferința de Securitate de la Munchen.