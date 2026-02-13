Oana Țoiu vorbește despre securitate la Marea Neagră la Conferința de Securitate de la München

Țoiu a scris vineri pe X că a ajuns la Conferința de Securitate de la Munchen 2026, unde se alătură celor 61 de șefi de stat și de guvern, 101 miniștri și 45 de generali pentru a aborda cele mai presante provocări de securitate globală.0

„Sunt onorată să fiu vorbitor la sesiuni cheie despre securitatea Mării Negre și războiul fără echipaj. Agenda noastră include întâlniri bilaterale, sesiuni de lucru și implicare media”, spune Oana Țoiu, pe X.

Conferința de Securitate de la Munchen 2026 găzduiește discuții pe teme cheie pentru România, cum ar fi securitatea maritimă, securitatea cibernetică, securitatea nucleară și, bineînțeles, „conversația-umbrelă” despre realinierea în parteneriatul transatlantic.