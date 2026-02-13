Prima pagină » Politic » Șerban: Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești

În urma finalizării procesului inițiat de BERD pentru identificarea unui investitor strategic, Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești, spune, vineri, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.
Foto: Facebook.com/ciprian șerban
Laura Buciu
13 feb. 2026, 11:57, Politic

Șerban declară că preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești de către Portul Constanța este o decizie cu relevanță majoră pentru România și pentru întreaga regiune a Mării Negre.

„Giurgiulești este singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova și un nod esențial la intersecția Dunării cu spațiul Mării Negre. Integrarea sa într-o viziune comună cu Portul Constanța consolidează coridorul logistic Dunăre–Marea Neagră și creează o platformă regională mai puternică pentru comerț, tranzit și investiții. În contextul actual, marcat de reașezări geopolitice și de necesitatea diversificării rutelor comerciale, România își asumă un rol activ în dezvoltarea infrastructurii strategice din proximitatea sa. Această preluare contribuie la: creșterea capacității de operare în regiune, eficientizarea fluxurilor comerciale către și dinspre Republica Moldova, sprijinirea reconstrucției Ucrainei prin rute alternative sigure și integrarea mai profundă a Republicii Moldova în rețeaua europeană de transport (TEN-T)”, afirmă Ciprian Șerban, pe Facebok.

Potrivit ministrului Transporturilor, Portul Constanța a demonstrat în ultimii ani capacitatea de a gestiona volume record și de a implementa investiții majore în infrastructură, energie și digitalizare.

„Extinderea acestui model la Giurgiulești înseamnă investiții, modernizare și o dezvoltare predictibilă, în deplin respect față de legislația și suveranitatea Republicii Moldova. Ministerul Transporturilor a susținut acest proiect printr-o abordare responsabilă, cu analize financiare riguroase, evaluări de risc actualizate și o viziune clară asupra impactului pe termen lung. România nu urmărește doar o tranzacție. România consolidează un culoar strategic și își întărește poziția de pilon logistic la Marea Neagră. Acesta este un proiect de infrastructură cu miză regională și europeană. Continuăm investițiile și dezvoltarea”, declară Șerban.

