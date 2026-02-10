Prima pagină » Sport » Baza sportivă Rapid, modernizată cu 50 de milioane de lei

Baza sportivă Rapid, modernizată cu 50 de milioane de lei

Baza sportivă a clubului Rapid București va fi modernizată cu 50 de milioane de lei, a anunțat marți ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.
Foto: Facebook/Ciprian Serban
Cosmin Pirv
10 feb. 2026, 14:33, Sport

Ministrul Transporturilor anunță că a semnat marți, alături de George Tuță, primarul Sectorului 1, și de Vlad Andronescu, directorul Clubului Rapid, protocolul de colaborare pentru finanțarea modernizării, reabilitării, extinderii și dotării bazei Clubului Sportiv Rapid București.

„Finanțarea va fi asigurată etapizat din bugetul Sectorului 1, investiția urmând să aducă beneficii sociale și comunitare semnificative. Valoarea totală a acesteia este de aproximativ 50 milioane de lei. La rândul său, Clubul Rapid va contribui la costurile modernizării bazei sportive”, a scris pe Facebook Ciprian Șerban.

Baza va fi utilizată atât de sportivii de performanță, cât și de comunitatea locală, astfel că locuitorii din Sectorul 1 vor avea acces la activități sportive într-un spațiu modern, aerisit și sigur.

