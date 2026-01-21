Rapid București, amendată cu aproape 40.000 de lei după incidentele de la derbiul cu FCSB

Meciul de fotbal dintre FCSB si Rapid, din etapa a XXI-a a Superligii, disputat pe Arena Nationala din Bucuresti, duminica, 20 decembrie 2025. MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO

Pentru incidentele produse la această partidă, câștigată de formația roș-albastră cu scorul de 2-1, Rapid 1923 a fost sancționată cu o penalitate sportivă de 37.968 de lei.

Aceasta a fost considerată abaterea cea mai gravă, urmând să fie executată, după ce Rapid primise și o sancțiune de 7.500 de lei, însă aceasta a fost absorbită de amenda principală.

De cealaltă parte, FCSB a fost amendată cu 5.000 de lei pentru incidentele de la meciul respectiv.

Atmosfera din tribune a fost una tensionată, iar în minutul 8 al jocului suporterii Rapidului au aruncat petarde și fumigene pe teren, moment în care arbitrul Istvan Kovacs a fost nevoit să întrerupă partida.

De asemenea, pentru incidentele de la meciul Dinamo – Universitatea Cluj, scor 1-0, disputat duminică, ambele cluburi au fost sancționate cu penalități sportive de câte 4.000 de lei fiecare.

Comisia de Disciplină a mai decis și suspendarea jucătorului Buchanelli Holz Conrado, de la Oțelul Galați.

Fotbalistul brazilian a fost eliminat în minutul 26 al partidei câștigate de CFR, scor 1-0, duminică.

Conrado a fost suspendat pentru un meci și amendat cu 740 de lei, pentru acea eliminare.