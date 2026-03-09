Mai multe jucătoare din echipa de fotbal a Iranului nu vor să se mai întoarcă în țară

Cinci fotbaliste din echipa națională a Iranului au părăsit cantonamentul și au cerut refugiu în Australia, potrivit Sky News. Informația provine de la Reza Pahlavi, prințul moștenitor iranian aflat în exil în SUA.

Biroul lui Reza Pahlavi a susținut că a aflat că jucătoarele Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh și Mona Hamoudi se află acum într-un „loc sigur”.

Guvernul australian a fost supus presiunilor internaționale pentru a proteja echipa feminină a Iranului după ce aceasta a fost eliminată din Cupa Asiei.

Zeci de oameni au înconjurat autocarul echipei în timpul plecării acestuia de pe stadionul din Queensland, după meciul de duminică. În zonă au ajuns mai multe echipe de polițiști care au realizat un pasaj de trecere.

Jucătoarele au intrat în atenția publicului deoarece înaintea unui meci cu naționala din Coreea de Sud de la Cupa Asiei au refuzat să cânte imnul național. Gestul a fost catalogat de unii drept un act de rezistență față de regimul de la Teheran. Numeroase amenințări și solicitări cu pedepse privind trădarea au apărut în presa iraniană stârnind îngrijorare cu privire la siguranța sportivelor la întoarcerea în Iran.