Agenția Uniunii Europene pentru azil avertizează asupra riscului unui „flux de refugiați” din Iran

„Cu o populație de aproximativ 90 de milioane de locuitori, chiar și o destabilizare parțială ar putea genera fluxuri de refugiați de o amploare fără precedent”, se arată în raportul agenției de azil a Uniunii Europene, redactat chiar înainte de izbucnirea războiului în weekend, potrivit Le Figaro.

„Strămutarea a doar 10% din populația Iranului ar fi suficientă pentru a rivaliza cu cele mai mari fluxuri de refugiați din ultimele decenii”, au scris autorii în documentul elaborat înainte de atacurile SUA-Israel. Întrebați de AFP despre o actualizare a evaluării sale după izbucnirea războiului, reprezentanții agenției a răspuns că „situația rămâne foarte instabilă și ar fi iresponsabil să se facă declarații ipotetice”.

O situație care poate provoca strămutări

Numărul cererilor de azil depuse de iranieni în UE și în țările vecine este în prezent destul de redus. În 2025, acestea erau în număr de 8000, mult în urma afganilor (117.000) sau venezuelenilor (91.000). Și atacurile Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului nu au provocat până în prezent o strămutare masivă a populației.

Dar „amploarea riscului potențial este considerabilă”, a transmis agenția UE pentru azil. Mai ales că Iranul este una dintre țările care găzduiește una dintre cele mai mari populații de refugiați din lume, o situație care ar putea provoca deplasări în cascadă.

Autorii raportului notează că scenariul unui val mare de refugiați iranieni este până în prezent „speculativ”. Acesta ar implica ca acești exilați să treacă prin Turcia și apoi să se îndrepte spre Europa.

„Toate acestea sunt foarte volatile”, afirmă un oficial european în domeniul imigrației, care a dorit să rămână anonim, deoarece subiectul este „delicat”.

Dar subiectul este deja obiectul discuțiilor între lideri. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că a schimbat opinii pe această temă cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

O scădere de 19% între 2024 și 2025

La fel cum au făcut-o cei 27 de miniștri de externe ai UE la o reuniune extraordinară duminică. Luni, executivul european a declarat că „își consolidează pregătirea” în această chestiune prin monitorizarea „tendințelor migrației” și consolidarea cooperării cu agențiile ONU.

În 2025, țările UE și vecinii săi (Norvegia și Elveția) au primit aproximativ 822.000 de cereri de azil, în scădere cu 19% față de anul precedent. Această scădere urmează unei scăderi de 11% în 2024.

Scăderea din 2025 se datorează în mare parte diminuării numărului de cereri depuse de sirieni, după căderea lui Bashar al-Assad. Numărul solicitanților de azil nu a mai atins niciodată nivelul crizei migrației din 2015, când sute de mii de refugiați sirieni care fugeau de război au ajuns în Europa.