AIEA confirmă atacurile asupra centralei nucleare din Natanz

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat că centrala nucleară din Natanz a fost vizată de atacuri din partea Statelor Unite și a Israelului, însă a confirmat că atacurile nu au provocat efecte radiologice.
Radu Mocanu
03 mart. 2026, 12:12, Știri externe

„Pe baza celor mai recente imagini din satelit disponibile, AIEA poate confirma acum unele daune recente aduse clădirilor de acces ale Uzinei subterane de îmbogățire a combustibilului Natanz (FEP) din Iran. Nu se așteaptă consecințe radiologice și nu se detectează niciun impact suplimentar la FEP”, a transmis Agenția printr-un mesaj publicat pe X. 

Complexul nuclear de la Natanz a fost una dintre principalele ținte ale războiului dintre Iran și Statele Unite și Israel din luna iunie a anului trecut, potrivit The Times of Israel. 

Sâmbătă, Israel și Statele Unite ale Americii au lansat atacuri puternice asupra Iranului. În urma atacurilor, peste 780 de persoane și-au pierdut viața, fiind eliminat și liderul suprem de la Teheran, ayatollahul Khamenei. 

Potrivit oficialilor de la Washington, obiectivul Statelor Unite în acest conflict este distrugerea capacităților Iranului în domeniul rachetelor balistice și al forțelor navale, fără să schimbe regimul politic de la Teheran.  

