Șeful AIEA spune că „nu are niciun indiciu” că instalațiile nucleare ale Iranului au fost atacate

„Eforturile de a contacta autoritățile iraniene de reglementare în domeniul nuclear continuă, însă până acum nu am primit niciun răspuns. Sperăm ca acest canal indispensabil de comunicare să poată fi restabilit cât mai curând posibil”, a declarat Grossi la deschiderea unei sesiuni speciale despre Iran a AIEA.

Grossi a spus că situația din Orientul Mijlociu este „foarte îngrijorătoare” și a cerut „maximă reținere”, după loviturile Israelului și SUA asupra Iranului și atacurile iraniene cu rachete, ca represalii.

„Îmi reiterez apelul către toate părțile să dea dovadă de maximă reținere, pentru a evita o escaladare suplimentară”, a spus Grossi.

Ambasadorul Iranului la AIEA a declarat că loviturile SUA și ale Israelului au vizat instalații nucleare, conform Sky News.

El a spus că Natanz, un sit construit pentru îmbogățirea uraniului în provincia Isfahan, a fost lovit.

Același complex a fost avariat și în iunie, în urma unor lovituri aeriene ale SUA și Israelului.