Ursula von der Leyen, despre războiul din Orientul Mijlociu: Singura soluție durabilă este una diplomatică

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că singura soluție privind conflictul din Orientul Mijlociu este una diplomatică, subliniind nevoia de descaladare și avertizând cu privire la impactul situației asupra blocului comunitar.
Sursă foto: Hepta
Radu Mocanu
02 mart. 2026, 12:55, Știri externe

„Evoluțiile din Orientul Mijlociu sunt profund îngrijorătoare. Pe parcursul weekendului, am fost în contact cu nouă lideri din Orientul Mijlociu și cu mai mulți lideri europeni”, a declarat luni, von der Leyen. 

Șefa executivului de la Bruxelles a vorbit despre o „speranță reînnoită” pentru poporul iranian: „Există o speranță reînnoită pentru poporul oprimat din Iran, iar noi susținem ferm dreptul acestora de a-și hotărî singuri viitorul”. 

În al doilea rând, von der Leyen a subliniat necesitatea unor detensionării situației din regiune și a condamnat ripostele Iranului și ale grupărilor aliate din regiune. 

„În al doilea rând, trebuie să depunem eforturi susținute pentru dezescaladare și pentru a opri extinderea conflictului. În ultimele ore, am fost martorii a numeroase atacuri, inclusiv un atac cu drone care a vizat baza aeriană britanică din Cipru. Condamn în cei mai categorici termeni aceste atacuri nesăbuite și nediscriminatorii ale Iranului și ale interpușilor săi (proxy) împotriva teritoriilor suverane din întreaga regiune”, a declarat președinta. 

Von der Leyen a subliniat și nevoia de stabilității regionale, declarând: „Singura soluție durabilă este una diplomatică. Iar aceasta presupune o tranziție credibilă pentru Iran, oprirea definitivă a programelor nucleare și balistice, precum și încetarea activităților destabilizatoare în regiune”.

În cadrul declarațiilor, șefe executivului european a menționa și impactul conflictului asupra blocului comunitar: „În această după-amiază, vom discuta situația generală în cadrul unei reuniuni a Colegiului de Securitate aici, la Comisia Europeană. Deoarece, de la energie la sectorul nuclear, de la transport la migrație și securitate, trebuie să fim pregătiți pentru consecințele acestor evenimente recente”. 

Sâmbătă, Statele Unite și Israel au lansat cele mai ample atacuri asupra Iranului. În urma ofensivei,  peste 1.000 de ținte au fost lovite, au fost scufundate nave de război și a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Khamenei. 

În urma atacurilor, cel puțin 555 și-au pierdut viața și cel puțin 131 de orașe au fost afectate, potrivit anunțului făcut luni de Semiluna Roșie din Iran.  

