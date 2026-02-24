Franța avertizează că absența ambasadorului SUA de la o convocare îi va afecta mandatul

Șeful diplomației de la Paris a anunțat marți că a cerut interzicerea temporară a întâlnirilor ambasadorului american cu membri ai guvernului francez. Barrot a menționat că interdicția va fi în vigoare până când Kushner se va prezenta la Ministerul Afacerilor Externe de la Paris.

„Când cineva are onoarea de a reprezenta propria țară, Statele Unite ale Americii, respectă cele mai elementare obiceiuri ale diplomației și răspunde la convocarea Ministerului Afacerilor Externe”,a spus Barrot într-un interviu acordat France Info, citat de Politico.

Ministrul francez a mai precizat că a fost surprins de absența diplomatului american, având în vedere caracterul obligatoriu al unei astfel de convocări.

Charles Kushner, ambasadorul Statelor Unite la Paris, a fost convocat duminică de ministerul francez de Externe după ce administrația Trump a reacționat la moartea activistului Quentin Deranque care a încetat din viață la câteva zile după ce a fost atacat de un grup radical de stânga.

Subsecretarul de stat pentru diplomație publică, Sarah Rogers a condamnat violența grupurilor de stânga și, declarând: „Când decizi să ucizi oameni pentru opiniile lor în loc să-i convingi, te plasezi în afara civilizației”.

În replică, Barrot a spus: „Respingem orice exploatare a acestei tragedii în scopuri politice. Franța nu are lecții de învățat în ceea ce privește violența”.

Ministrul a subliniat că incidentul nu va afecta relațiile bilaterale dintre Franța și Statele Unite ale Americii, acesta a criticat implicarea unor politicieni străini în afacerile interne ale Franței.