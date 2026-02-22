Franța îl convoacă pe ambasadorul SUA după declarațiile administrației Trump privind moartea unui activist de extremă dreapta

Anunțul a fost făcut de Jean Noël Barrot, a declarat duminică faptul că ambasadorul Statelor Unite în Franța, Charles Kushner, va fi convocat la Ministerul de Externe de la Paris, în urma unor comentarii făcute de administrația Trump cu privire la moartea lui Quentin Deranque.

„Îl vom convoca pe ambasadorul Statelor Unite în Franța, întrucât ambasada SUA în Franța a comentat această tragedie care privește comunitatea națională. Respingem orice exploatare a acestei tragedii în scopuri politice. Franța nu are lecții de învățat în ceea ce privește violența, în special de la comunitatea internațională reacționară”, a declarat duminică șeful diplomației franceze, citat de Le Figaro.

Reacția Franței vine după ce administrația Donald Trump a reacționat la moartea activistului Quentin Deranque, condamnând violența grupărilor de stânga. „Când decizi să ucizi oameni pentru opiniile lor în loc să-i convingi, te plasezi în afara civilizației”, a spus vineri subsecretarul de stat pentru diplomație publică, Sarah Rogers, precizând că incidentul este monitorizat „cu atenție”.

Decesul a generat reacții și la nivel european. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a comentat cazul, fapt ce a atras replica președintelui Emmanuel Macron, care i-a cerut să înceteze „comentariile privind ceea ce se întâmplă în alte țări”.

Quentin Deranque a încetat din viață sâmbătă, 14 februarie, după ce a fost agresat fizic pe 12 februarie. Potrivit relatărilor din anchetă și martorilor citați, tânărul ar fi fost atacat de un grup radical de stânga.