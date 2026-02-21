Meloni și Macron amână primul lor summit bilateral la nivel înalt

Meloni i-a cerut lui Macron ca summitul bilateral să fie amânat până după reuniunea G7 de la Evian-les-Bains, programată între 15 și 17 iunie.

Solicitarea a fost făcută pe 12 februarie, când cei doi lideri s-au întâlnit la o reuniune informală pe tema competitivității, în Beliga. Potrivit diplomatului citat de Politico, amânarea nu are legătură cu disputa apărută între cei doi lideri în această săptămână.

Summitul de la Toulouse trebuia să fie un semnal puternic de apropiere franco-italiană și o încercare de a repara relația tensionată, printr-o reuniune a celor doi lideri și a unor miniștri-cheie pentru a discuta priorități comune.

Franța și Italia nu au mai avut un summit bilateral la nivel înalt din 2020, când premierul italian de atunci, Giuseppe Conte, s-a întâlnit cu Macron la Napoli, conform Politico.

Macron și Meloni s-au aflat, în ultimii ani, în dezacord pe mai multe teme, de la migrație la statul de drept.

Tensiunile s-au reaprins săptămâna aceasta, când Macron a criticat-o pe Meloni pentru că a spus că uciderea activistului de extremă dreapta Quentin Deranque, în vârstă de 23 de ani, la Lyon, weekendul trecut, a fost „o rană pentru întreaga Europă”. Meloni s-a declarat „surprinsă” de reacția lui Macron, a spus că nu a vrut să se amestece în treburile interne ale Franței și a amintit dispute mai vechi, inclusiv episodul în care guvernul francez a anunțat că va monitoriza statul de drept în Italia la câteva zile după ce aceasta a câștigat alegerile.

În același timp, în ultimele săptămâni, Meloni s-a apropiat tot mai mult de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, cei doi organizând luna trecută un summit bilateral la Roma și susținând o agendă economică mai favorabilă comerțului.