Statul Islamic își cheamă membrii să lupte împotriva noilor autorități din Siria

Purtătorul de cuvânt al ISIS, Abu Hudhayfah al-Ansari a transmis susținătorilor „Trebuie să luptați împotriva noului regim sirian, cu guvernul său laic și armata sa națională și să faceți din acest lucru o prioritatea”, notează Le Figaro.

Ultimul mesaj trimis de Statul Islamic a fost difuzat după atacul din 7 octombrie 2023 prin care au făcut apel la hărțuirea comunității evreiești.

ISIS a controlat în 2014 teritorii extinse în Siria și Irak, unde a comis masacre, iar pe lângă activitatea din Orientul Mijlociu, a organizat mai multe atentate teroriste în Europa Occidentală.

Organizația a fost declarată înfrântă în Irak în 2017, cu sprijinul coaliției internaționale conduse de Statele Unite, iar în Siria a fost învinsă în 2019 de Forțele Democratice Siriene (SDF), controlate de populația kurdă. Cu toate acestea, gruparea continuă să fie activă prin celule adormite.

Apelul ISIS vine la mai bine de un an după ce Bashar al-Assad a fost înlăturat de la putere din Siria de către Hayat Tahrir al-Sham, aripa siriană a grupării al-Qaida, condusă de Ahmad al-Sharaa. Gruparea a început să se distanțeze de trecutul său islamic, iar în 2025 s-a alăturat coaliției internaționale împotriva ISIS.