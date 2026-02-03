Sfârșitul Kurdistanului sirian: regiunile kurde din nord-est revin sub controlul Damascului

Luni, unități ale Ministerului sirian de Interne au intrat în al-Hasakah, un important centru urban al regiunii. Acordul prevede absența rezistenței din partea forțelor kurde. În zilele următoare, trupele guvernamentale vor ajunge și în Qamishli, oraș aflat în apropierea frontierei cu Turcia, mai scrie Il Post.

Pentru a permite transferul de autoritate, administrația kurdă a instituit un scurt interval de restricții zilnice de circulație. Coloane militare siriene au fost observate intrând în oraș. O parte din locuitorii arabi au întâmpinat trupele, în ciuda limitărilor impuse.

Detaliile acordului Damasc–SDF

Conform planului agreat, în termen de zece zile guvernul central va prelua controlul asupra punctelor de trecere la frontieră, aeroportului din Qamishli și câmpurilor petroliere din zonă. De asemenea va prelua principalele baze și instalații militare. Structurile militare și administrative kurde vor fi integrate treptat în instituțiile siriene, ceea ce va pune capăt autonomiei politice și militare a regiunii.

Kobane, oraș-simbol al rezistenței împotriva Statului Islamic, rămâne sub administrație kurdă, dar este aproape complet încercuit de trupele guvernamentale. Evoluția situației aici este încă incertă.

Rojava – un experiment politic

Proiectul Rojava a luat naștere în 2012, când milițiile kurde au preluat controlul zonelor majoritar kurde, în contextul revoltelor împotriva regimului Bashar al-Assad. Ulterior, teritoriul s-a extins în timpul conflictului cu Statul Islamic, SDF beneficiind de sprijin american și internațional.

Modelul de guvernare se inspira din conceptul de confederalism democratic promovat de Abdullah Öcalan, punând accent pe administrație locală, egalitate între sexe și cooperare între comunități etnice. Deși a atras atenția și simpatia externă, aplicarea sa a fost inegală.

Compromisuri și drepturile kurzilor

După instalarea noului președinte sirian Ahmed al-Sharaa și pierderea sprijinului SUA, SDF s-au văzut nevoite să negocieze. Damasc s-a prezentat ca garant al stabilității și al protecției minorităților. După luni de tensiuni și confruntări, cele două părți au ajuns la un compromis: dizolvarea formațiunilor armate kurde și integrarea lor în armata siriană. Se va organiza inclusiv crearea unor unități kurde în cadrul forțelor regulate.

Ca parte a înțelegerii, guvernul sirian a promis recunoașterea limbii kurde ca limbă națională (fără statut oficial). De asemenea s-a mai promis accesul la educație în limba maternă și emiterea pașapoartelor siriene pentru kurzii cărora anterior le fuseseră refuzate.