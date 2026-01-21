Armata siriană preia controlul asupra unui centru de detenție pentru prizonieri ISIS

Soldații au intrat miercuri în tabăra puternic fortificată, ca parte a unei predări de la Forțele Democratice Siriene (SDF) conduse de kurzi, care au supravegheat tabăra în ultimii șapte ani, în timp ce guvernul sirian a promis că va securiza obiectivul, potrivit The Guardian.

Al-Hawl găzduiește aproximativ 24.000 de persoane de 42 de naționalități diferite, majoritatea fiind membri ai familiilor unor presupuși luptători ISIS și presupuși membri ai grupării. De ani de zile, autoritățile kurde și organizațiile umanitare au îndemnat țările să își reia cetățenii din tabere și să îi urmărească penal acasă, avertizând că există condiții intolerabile.

Tabăra a fost subiectul îngrijorării internaționale, deoarece experții în securitate spun că este un focar de extremism și că, în cazul unei evadări din închisoare, ar putea ajuta Statul Islamic să se reconstituie în Siria și nu numai.

Guvernul sirian a acuzat forțele kurde că s-au retras și au lăsat închisoarea nepăzită, ceea ce, potrivit lui, a dus la evadarea unor deținuți.

Armata, pregătită să asigure securitatea taberei de detenție

Ministerul sirian al Apărării a declarat marți că este pregătit să își asume responsabilitatea pentru al-Hawl și alte tabere de deținuți ale Statului Islamic și că ia măsurile adecvate pentru a securiza facilitățile. Acesta a fost în contact cu coaliția internațională condusă de SUA pentru a învinge Statul Islamic, care ajută la paza taberelor.

SDF controlează încă o serie de închisori și lagăre de detenție pentru presupuși membri ai Statului Islamic.

Luptele s-au oprit marți, după ce cele două părți au ajuns la un armistițiu de patru zile, despre care guvernul sirian a declarat că are scopul de a oferi SDF o perioadă de grație pentru a implementa un acord durabil. Cele două părți conveniseră în principiu asupra unui plan de pace în 14 puncte, în baza căruia SDF urma să predea majoritatea autorităților guvernamentale Damascului și să se integreze în armata siriană, lăsând în același timp zonele cu majoritate kurdă din nord-est supravegheate de forțele de securitate locale, mai degrabă decât de armata siriană.