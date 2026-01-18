Forțele guvernamentale siriene preiau controlul asupra unui oraș strategic din Raqqa

Avansul armatei siriene vine pe fondul tensiunilor reaprinse la începutul lunii între Damascul condus de președintele Ahmad al-Sharaa și SDF, susținute de Statele Unite. Confruntările recente au provocat zeci de morți și au dus anterior la pierderea de către forțele kurde a trei cartiere din orașul Alep, potrivit Associated Press.

Tabqa este considerat un punct strategic major, găzduind un baraj important care controlează debitul apei spre sud și o bază aeriană militară.

După ce a ajuns la putere în decembrie 2024, în urma înlăturării lui Bashar al-Assad, președintele Ahmad al-Sharaa încearcă să își consolideze autoritatea asupra întregii țări, afectate de ani de război, și să câștige încrederea minorităților, inclusiv a kurzilor, sceptice față de noua conducere cu orientare islamistă.

Guvernul sirian și SDF se acuză reciproc

Guvernul sirian și SDF se acuză reciproc de încălcarea unui acord semnat în martie, care prevedea reintegrarea nord-estului Siriei și a forțelor kurde în structurile statului.

SDF controlează vaste teritorii din nord-estul Siriei și a fost ani la rând principalul aliat al Washingtonului în lupta împotriva grupării Stat Islamic. După schimbarea de regim, Statele Unite au dezvoltat relații mai strânse cu Damascul și au încercat să medieze tensiunile dintre cele două părți.

După luptele din Alep, soldate cu 23 de morți și zeci de mii de persoane strămutate, liderul SDF, Mazloum Abdi, a anunțat vineri că forțele sale se vor retrage la est de Eufrat, în urma unor măsuri anunțate de al-Sharaa pentru consolidarea drepturilor kurzilor în Siria.

Presa de stat siriană a relatat că forțele kurde ar fi aruncat în aer un pod din Tabqa pentru a încetini înaintarea trupelor guvernamentale.

De asemenea, autoritățile de la Damasc au acuzat SDF că ar fi executat prizonieri înainte de retragere, acuzații respinse de conducerea kurdă, care susține că deținuții au fost evacuați.

Tabqa fusese cucerit de SDF în 2017 de la Stat Islamic, în timpul campaniei de destructurare a așa-numitului „califat”. Nu este clar cât de departe vor înainta trupele guvernamentale în zonele considerate nucleul teritoriilor kurde.

Între timp, în provincia Deir el-Zour, la est de Raqqa, autoritățile au cerut populației să rămână în locuințe, după semnalarea unor noi ciocniri cu SDF. Zona este deosebit de sensibilă, fiind bogată în resurse energetice și găzduind câmpurile petroliere Al-Omar și Conoco, în apropierea cărora sunt staționate trupe americane.