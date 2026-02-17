Raqqa, între terorism și droguri: Cum a devenit metanfetamina principala problemă de securitate

Orașul Raqqa, din estul Siriei și cunoscut în trecut drept capitala grupării Stat Islamic, se confruntă cu o nouă realitate. În prezent, terorismul nu mai este amenințarea numărul unu, fiind depășit de răspândirea metanfetaminei. Aceasta este concluzia noii structuri de ordine publică instalate de guvernul sirian în zona rămasă sub controlul kurzilor, mai arată Il Post.

Hasan al Ibrahimi, reprezentant al noii forțe de Securitate Internă, susține că autoritățile trebuie să reconstruiască totul de la zero în Raqqa. Deși celulele jihadiste clandestine rămân active și organizează atacuri ocazionale, oficialul consideră că drogurile au devenit cea mai presantă prioritate.

Prima misiune, cu pierderi umane

La scurt timp după preluarea controlului, Securitatea Internă a declanșat prima operațiune împotriva unei rețele de traficanți de metanfetamină. Aceasta opera dintr-un apartament situat într-un bloc rezidențial. Intervenția a degenerat rapid într-un schimb de focuri. În urma acestuia doi agenți au fost uciși, iar suspecții s-au predat abia după confruntare.

Acest incident ilustrează nivelul ridicat de organizare și agresivitate al rețelelor locale. Deși forțele de ordine au intervenit cu echipamente militare grele, inclusiv vehicule înarmate cu mitraliere, schimbul de focuri a demonstrat că traficul de droguri reprezintă deja o problemă majoră de securitate.

„H-Bouz”: Noul drog al pieței locale

Metanfetamina, cunoscută pe plan local sub numele de „H-Bouz”, este un stimulent sintetic extrem de addictiv. Consumată sub formă de cristale sau pulbere, poate fi inhalată, ingerată sau injectată.

În prezent, aceasta a depășit popularitatea hașișului sau a captagonului (o altă amfetamină produsă industrial în timpul regimului Bashar al-Assad). Prețul a crescut semnificativ: de la 10-16 dolari pe gram înainte de căderea regimului, acum a ajuns la aproximativ 30 de dolari. Această sumă este considerabilă în contextul în care salariile medii lunare în sectorul public se situează între 120 și 150 de dolari.

Locuitorii observă fenomenul pe străzi. Deseori, semnele consumului sunt evidente prin dilatarea pupilelor și agitație. Unii localnici raportează că dependența împinge consumatorii spre furturi sau prostituție pentru a-și procura substanța.

Trauma războiului și moștenirea narco-statului

Doi factori principali explică extinderea consumului. Primul este trauma colectivă a războiului civil, care a provocat aproximativ 500.000 de victime și a devastat orașele. Raqqa a trecut, în mai puțin de 15 ani, prin controlul a cinci entități diferite. Studiile arată că rata consumului de droguri în rândul bărbaților sirieni a crescut de la 3% înainte de război la 11% după conflict.

Al doilea factor este transformarea Siriei într-un centru major de producție și trafic de droguri sintetice în ultimii ani ai regimului Assad. Producția de captagon a devenit o sursă importantă de venit și un instrument geopolitic. Deși regimul a căzut, infrastructura rețelelor ilegale a rămas funcțională.

Guvernul de la Damasc a promis să curețe țara de reputația de „narco-stat”. Cu toate acestea, în Raqqa, realitatea din teren arată că rețelele de trafic sunt bine înrădăcinate, iar forțele de securitate abia încep să își consolideze controlul.