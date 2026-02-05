Marina franceză a interceptat o barcă cu cocaină în Caraibe

Catherine Vautrin a scris pe X că au fost confiscate aproximativ 678 de kilograme de cocaină.

Franța, care are teritorii de peste mări în regiunile Caraibe și America Latină, a promovat în ultimele luni o politică mai agresivă în ceea ce privește traficul de droguri, scrie Reuters.

Centrul francez de monitorizare a drogurilor și dependenței de droguri a publicat în decembrie un raport în care se afirma că cocaina a depășit canabisul ca drog ilegal principal în Franța.

Criminalitatea legată de droguri asociată bandelor este în creștere în Franța, iar în timpul unei vizite în Columbia, cel mai mare producător de cocaină din lume, ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot a lansat un plan cu mai multe direcții pentru a combate explozia traficului de droguri în America Latină, Caraibe și, din ce în ce mai mult, în Europa.

Parisul a insistat pentru un regim de sancțiuni al Uniunii Europene pentru a aborda această problemă.