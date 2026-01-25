Prima pagină » Social » Percheziții DIICOT în Timiș, după crima din Cenei. Dosar de trafic de droguri cu minori

Percheziții DIICOT în Timiș, după crima din Cenei. Dosar de trafic de droguri cu minori

DIICOT Timișoara a reținut, pe 25 ianuarie 2026, doi suspecți, de 17 și 24 de ani, într-un dosar de trafic de droguri de risc, în care sunt implicați mai mulți minori.
Andrei Rachieru
25 ian. 2026, 09:56, Social

Anchetatorii spun că, începând din vara anului 2025, bărbatul de 24 de ani ar fi oferit, în mod repetat, canabis unui minor, iar drogurile ar fi ajuns ulterior la alți trei copii, cu vârste între 13 și 15 ani, sau ar fi fost consumate împreună cu aceștia.

În acest dosar au fost făcute trei percheziții în localitatea Cenei, județul Timiș. În locuința suspectului major, polițiștii au găsit aproximativ 110 grame de canabis, un cântar electronic, un grinder și alte probe.

Perchezițiile au fost realizate cu sprijinul polițiștilor BCCO Timișoara și al jandarmilor de la Gruparea Mobilă.

Ancheta DIICOT vine în contextul unui caz care a șocat recent județul Timiș: un băiat de 15 ani a fost ucis, incendiat și îngropat de alți trei adolescenți. Potrivit informațiilor făcute publice de autorități, suspecții din acel dosar provin din medii vulnerabile, iar anchetatorii analizează inclusiv anturajul și consumul de substanțe interzise.

