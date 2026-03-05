Prima pagină » Știrile zilei » Președintele Nicușor Dan, anunț despre numirea șefilor marilor parchete: „Sunt în complet dezacord cu social media”. Ce spune despre discuțiile de la Palatul Cotroceni cu procurorii

Președintele Nicușor Dan, anunț despre numirea șefilor marilor parchete: „Sunt în complet dezacord cu social media”. Ce spune despre discuțiile de la Palatul Cotroceni cu procurorii

Președintele Nicușor Dan a vorbit, joi, de la Varșovia, pentru prima oară despre consultările prealabile pe care le-a avut la Palatul Cotroceni, cu procurori, în pregătirea procedurii de numire a șefilor marilor parchete din România. Șeful statului spune că nu este de acord cu criticile din social media referitoare la propunerile ministrului Justiției.
Nicușor Dan, despre „umbrela nucleară” a Franței: În viitorul mediu nu se pune problema ca elemente nucleare să fie găzduite de teritoriul nostru
Nicușor Dan, despre „umbrela nucleară” a Franței: În viitorul mediu nu se pune problema ca elemente nucleare să fie găzduite de teritoriul nostru
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Ministra Mediului anunță reorganizarea Romsilva: Direcții regionale și criterii stricte pentru conducere
Ministra Mediului anunță reorganizarea Romsilva: Direcții regionale și criterii stricte pentru conducere
Ministrul Energiei respinge scenariul carburanților la 10 lei: Statul face tot posibilul să limiteze scumpirile
Ministrul Energiei respinge scenariul carburanților la 10 lei: Statul face tot posibilul să limiteze scumpirile
Noile planuri ale Guvernului pentru scăderea facturilor la energie. Ilie Bolojan: „Fiecare îmbunătățire la o companie care e un operator important înseamnă prețuri mai bune”
Noile planuri ale Guvernului pentru scăderea facturilor la energie. Ilie Bolojan: „Fiecare îmbunătățire la o companie care e un operator important înseamnă prețuri mai bune”
Sorina Matei
05 mart. 2026, 21:46, Justiţie

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Varșovia, că a discutat în prealabil cu zeci de procurori la Palatul Cotroceni, înainte de a se declanșa procedura de numire a șefilor marilor parchete.

Nicușor Dan: „Am făcut deja o analiză foarte amplă pe numirea procurorilor”

Întrebat de jurnaliști dacă va face „o analiză personală a acestor numiri, mai ales în contextul în care în societatea civilă există plângeri și reacții privind anumite numiri”, Nicușor Dan a răspuns:

„Nu numai că voi face această analiză. Am făcut deja o analiză foarte amplă, pregătindu-mă pentru acest moment.

M-am văzut cu zeci de procurori, pe o perioadă de zeci de ore, în care am încercat să înțeleg ce părere au unii despre alții, cine sunt vârfurile manageriale în această profesie, pentru că în momentul în care procedura desfășurată de Ministerul Justiției ajunge la mine, să iau o decizie informată”.

„Sunt în complet dezacord cu ceea ce se speculează în social media”

Șeful statului a spus că este în „complet dezacord” cu ceea ce se afirmă pe social media despre numirea procurorilor:

„Și față de această analiză amplă pe care am făcut-o…Ca să o spun și mai direct, această analiză amplă pe care am făcut-o diferă foarte mult de ce se speculează în social media.

Adică sunt complet în dezacord cu ce se spune pe rețele despre oamenii care au participat la concurs, fie au fost selectați. Dar nu vreau să mă antepronunț în momentul ăsta”.

Luni, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat că i-a propus pe procurorii Cristina Chiriac, Viorel Cerbu și Codrin Miron pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT.

Săptămâna viitoare, toate persoanele propuse de ministrul Justiției urmează să fie audiate de Secția de Procurori a CSM pentru obținerea avizului consultativ. Ulterior, propunerile vor fi înaintate președintelui Nicușor Dan pentru numirea în funcție.

Recomandarea video

Iranul este încă o umilință în plus pentru J. D. Vance (The Atlantic)
G4Media
Cum a răspuns Oana Țoiu când a fost întrebată de reporterul Gândul dacă fata lui Victor Ponta a încercat să sară peste rând?
Gandul
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Cum reușesc serviciile secrete israeliene să adune informații atât de precise din Iran. „Nu cred că există sursă pe care Mossadul să nu știe s-o folosească”
Libertatea
Ai prin casă această monedă românească? Poți primi până la 4.500 de lei pe ea. Detaliile care o fac valoroasă
CSID
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor