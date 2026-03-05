Ministra Mediului anunță reorganizarea Romsilva: Direcții regionale și criterii stricte pentru conducere

Reorganizarea Romsilva a fost adoptată în Ședința de Guvern, marcând una dintre cele mai importante reforme ale sistemului silvic din ultimii ani.

Potrivit ministrei Mediului, Diana Buzoianu, noua structură administrativă va reduce numărul direcțiilor silvice și va introduce criterii clare de performanță pentru conducerea instituției.

Decizia face parte din angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și este legată de cererea de plată numărul patru.

Romsilva va avea 19 direcții silvice regionale

Noua reorganizare prevede trecerea de la structura actuală, formată din 41 de direcții silvice județene, la 19 direcții regionale.

Ministra Mediului spune că această schimbare reprezintă un jalon din PNRR și este necesară pentru deblocarea unei noi tranșe de finanțare.

„Astăzi a fost adoptată în ședința guvernului hotărârea de guvern privind reorganizarea Romsilva. Este vorba de hotărârea de guvern care, practic, face trecerea de la cele 41 de direcții silvice la 19 direcții silvice regionale. Este o hotărâre de guvern care a fost, de altfel, și jalon în PNRR.

Cu îndeplinirea acestui jalon, mergem înainte și cu cererea de plată numărul 4 pentru a putea să fie îndeplinite și ultimele condiții ca să primim acești bani. Dar mai departe de jalonul din PNRR, reorganizarea Romsilva, de fapt, va însemna inclusiv o reformă reală a acestei instituții”, a declarat Buzoianu.

Reforma vizează combaterea problemelor din sistemul silvic

Autoritățile spun că reorganizarea instituției este necesară în contextul problemelor semnalate în ultimii ani, inclusiv în privința tăierilor ilegale și a modului în care au fost gestionate unele cazuri.

„Am văzut de-a lungul timpului cifrele alarmante cu privire la cazurile care au fost sesizate și apoi clasate, prescrise. Este clar că avem nevoie și de mecanisme interne în cadrul Romsilva, mult mai solide, pentru a putea să fie schimbată traiectoria în care a fost gestionată pădurea din România.”

Directorii regionali vor fi evaluați anual pe baza unor indicatori de performanță

O altă schimbare importantă vizează modul în care vor fi numiți și evaluați directorii direcțiilor silvice regionale.

Aceștia vor fi selectați prin concurs și vor semna contracte de mandat, nu contracte de muncă. Performanța lor va fi evaluată anual pe baza unor indicatori clari.

„Pentru viitoarele direcții regionale se va da un concurs. Directorul Silvic, care va câștiga acest concurs, va trebui să semneze un contract de mandat. Nu va mai avea contract de muncă.

Contractul de mandat înseamnă că vor exista criterii de performanță care vor fi analizate în fiecare an. Această evaluare va putea să ducă inclusiv la încetarea mandatului dacă nu au fost îndeplinite două-treimi din criterii.

Și o să vă dau câteva exemple dintre criteriile care au fost adoptate, pentru că ele arată, de fapt, necesitatea de reformă și acolo unde vom începe să ne uităm foarte clar la cifre, la date obiective.

Vorbim și, de asemenea, de criterii de indicatori de performanță financiari, care sunt, de exemplu, profitul net raportat la suprafață sau timpul mediu de recuperare de creanțe, pentru că nu mai vrem să avem situații în care Romsilva este creditor și nu își face treaba, dar avem foarte mult mai important și criteriile indicatorii de performanță nefinanciari.

De exemplu, faptul că vom avea parteneriate și evenimente făcute în cadrul comunităților locale, parteneriate făcute cu organizațiile non-guvernamentale, cu instituții.

Faptul că se vor acoperi cererile de livrare pentru lemn de încălzire pentru populație.

70% din cererile care vor fi depuse în fiecare an vor trebui să fie cel puțin 70% răspunse și realizate ferm. Asta este un obiectiv extraordinar de important la nivel local pentru Romsilva.

Este parte, practic, din serviciile publice pe care Romsilva le asigură pentru cetățeni.”

Noi criterii pentru recuperarea prejudiciilor și combaterea ilegalităților

Printre criteriile de performanță stabilite pentru conducerea direcțiilor silvice se numără recuperarea prejudiciilor și implementarea măsurilor stabilite de instituțiile de control.

„Am pus criteriu ca în 90% din numărul de cazuri în care se constată prejudicii să existe apoi și chemări în judecată pe răspundere civilă și încercarea de recuperare a acestor prejudicii.

Adică nu ne mai batem joc dacă sunt descoperite prejudicii, să zacă, să nu mai fie încercarea reală de a recupera acești bani.

Am trecut de asemenea inclusiv un grad de implementare a măsurilor care au fost menționate în rapoartele de audiță sau în actele de control.

Pentru că am văzut de-a lungul timpului că această instituție, în momentul în care este pusă în fața unui raport al Corpului de Control, în fața unui raport de audit, alege selectiv care dintre concluziile respective să fie sau nu respectate.

Alege selectiv care dintre măsurile respective să poată să fie duse mai departe.

Ei bine, dacă în 90% din aceste cazuri constatate și măsurile care au fost date nu vor fi realizate, în mod evident leadership-ul acelei direcții regionale nu mai are ce să caute ani de zile la rând.

Pentru că nu putem să mergem înainte cu autorități de control care ies în față, zic care sunt problemele, autorități de audit care ies în față, expun anumite probleme și de la an la an pur și simplu doar se contestă cu aroganță diverse probleme constatate juridic și nu se rezolvă niciodată.”, a spus ministra.

Monitorizare video și obiective clare pentru gestionarea pădurilor

Reforma introduce și indicatori privind supravegherea pădurilor și implementarea programelor de regenerare forestieră.

„Avem indicatori de performanță specifici. De exemplu, suprafața de pădure pentru care vor fi puse mijloace de supraveghere video.

Avem proporția de puncte de acces auto în care vor fi de acum încolo puse sisteme CCTV și sisteme video.

Vom avea inclusiv criterii dacă au fost stabilite anual programe de regenerare naturală sau artificială, lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor.

Lucrările care se fac în fiecare an de către Romsilva, planuri care sunt aprobate de către Consiliul de Administrație, acestea trebuie să fie realizate 100%.

Vorbim și despre programul de investiții. Directorii direcțiilor regionale silvice vor trebui să îndeplinească cel puțin 80% din programul de investiții pe care și-l asumă la începutul anului.

Deci, pe scurt, vom trece de la o administrare care era mai degrabă subiectivă cu mandate care erau perpetuate pe zeci de ani de zile în detrimentul pădurilor și în detrimentul acestei instituții la mandate foarte clare cu criterii de performanță extraordinar de obiective care vor putea să fie analizate în fiecare an”, a adăugat Buzoianu.

Planuri de digitalizare și eficientizare economică

În următoarele luni, Romsilva va trebui să pregătească planuri de digitalizare, debirocratizare și eficientizare a activităților economice.

„De asemenea, avem menționate și câteva lucruri legate de perioada imediat următoare în următoarele 120 de zile, adică în următoarele șase luni de zile va trebui să fie realizat un plan de măsuri de debirocratizare și de digitalizare al Romsilva și în următoarele 90 de zile, 3 luni de zile, practic vom avea și un plan de eficientizare a exploatărilor imobiliare.

Aici vorbim de celebrele cabane ale Romsilva.

Dacă nu aduc profit, dacă sunt pe pierdere de la an la an, este clar că nu mai poate să continue această activitate și trebuie să existe și un plan de eficientizare.”

Separarea contabilă a activităților instituției

Ministra Mediului a mai precizat că reforma prevede separarea contabilă a activităților Romsilva, pentru a evita utilizarea banilor proveniți din administrarea pădurilor pentru acoperirea altor pierderi.

„Știu, pare un lucru foarte abstract, dar, de fapt, în realitate spune un principiu foarte important.

Ce anume nu vom mai duce banii de la administrarea pădurilor, care este activitatea principală a Romsilva, la activități secundare care nu sunt eficiente și care sunt găuri negre.

Dacă avem, de exemplu, la Romsilva astăzi un hotel de patru stele în mijlocul Bucureștiului și acesta nu aduce bani, ci are pierderi anuale de milioane de lei, acești bani nu vor mai putea fi luați din administrarea pădurilor.

Pe scurt, avem în față o reformă care a fost rezultatul unei munci de mai bine de șase luni.

Le mulțumesc tuturor miniștrilor care au avizat, premierului Bolojan care a susținut acest demers, președintelui Nicușor Dan și, de asemenea, CES-ului și sindicatelor care au dat aviz favorabil.”

Autoritățile spun că reforma ar trebui să ducă la o protecție mai bună a pădurilor

Potrivit ministrului Mediului, reorganizarea instituției este rezultatul unui proces de lucru care a durat mai multe luni și ar trebui să contribuie la o gestionare mai eficientă a fondului forestier.

„Sper ca acest început de reformă să ducă real la păduri mult mai protejate în viitor, pentru că asta ne dorim.

Ne dorim o gestionare echilibrată economic a resursei lemnului din România, dar și o protecție mult mai mare a unor comori naționale pe care încă le avem”, a conchis ministra Mediului.