Dominic Fritz vrea să scoată păcănelele de lângă școli: Trei sferturi dintre ele sunt la mai puțin de 500 de metri

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, anunță o schimbare majoră în modul în care vor funcționa sălile de jocuri de noroc din oraș. Edilul vrea să interzică păcănelele și alte activități de gambling în apropierea școlilor și să permită funcționarea lor doar în câteva zone bine delimitate, situate în afara cartierelor rezidențiale.

Potrivit primarului, în prezent în Timișoara sunt autorizate 173 de locații în care se desfășoară jocuri de noroc. Analiza făcută de administrația locală arată că problema este mult mai mare decât se credea.

„Am pus pe o hartă toate sălile de jocuri de noroc și am tras un perimetru în jurul tuturor școlilor din Timișoara. Trei sferturi dintre sălile de păcănele sunt pe o rază de 500 de metri în jurul unei școli”, a explicat Fritz.

Păcănelele vor fi mutate din apropierea școlilor

Planul propus de primar este ca aceste locații să fie mutate treptat, odată ce le expiră autorizațiile de funcționare. În locul lor, municipalitatea va stabili două sau trei perimetre limitate, amplasate în zone nerezidențiale, unde astfel de activități vor putea funcționa legal.

„La Timișoara vom interzice păcănelele și jocurile de noroc din apropierea școlilor. În schimb vom stabili 2 sau 3 perimetre limitate în zone nerezidențiale unde acestea vor putea să funcționeze. Doar acolo”, a precizat edilul.

„Trebuie să protejăm copiii și tinerii”

Primarul spune că nu susține interzicerea completă a jocurilor de noroc, dar consideră că autoritățile au obligația să limiteze expunerea copiilor și adolescenților la astfel de activități.

„Trăim în libertate și sunt de acord, cât timp nu vorbim de activități ilegale, ca timișorenii adulți să poată accesa astfel de activități, chiar dacă sunt dăunătoare. Dar avem o datorie să protejăm copiii și tinerii de acest flagel”, a transmis Fritz.

Primul primar care a anunțat că va interzice păcănelele a fost cel din Slatina, Mario de Mezzo. Ulterior, au urmat și alți edili care au făcut anunțuri similate.