Prima pagină » Politic » Oana Țoiu anunță că elevii din Vrancea, blocați în Dubai, vor reveni în țară. Grupul se îndreaptă spre Oman, de unde va fi operat zborul

Oana Țoiu anunță că elevii din Vrancea, blocați în Dubai, vor reveni în țară. Grupul se îndreaptă spre Oman, de unde va fi operat zborul

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a susținut joi o conferință de presă, în cadrul căreia a oferit informații actualizate despre cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu, care trebuie să revină în țară. Grupul de elevi din județul Vrancea, rămas blocat în Dubai, va călători cu autocarul spre un aeroport din Oman, de unde va fi operat zborul.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Diana Nunuț
05 mart. 2026, 15:51, Politic

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că la noapte va fi operat un zbor din Oman, care este programat la ora 5 dimineața.

Cursa va readuce în țară și grupul de elevi din Vrancea, rămas blocat în Dubai odată cu izbucnirea conflictului în regiune.

„Avem grupurile din Vrancea, din Piatra Neamț și în ceea ce privește răspunsul legat de ore, (cursa – n.r.) este programată să decoleze la ora 5 dimineața”, a spus Oana Țoiu. 

Cu toate acestea, ministra a subliniat că la fel ca în cazul curselor anterioare, pot apărea schimbări în privința orarului de zbor.

„Vă reamintesc însă că și primele curse, care au fost curse TAROM din Egipt, au avut modificări privind orarul de zbor. Și de data asta nu excludem posibilitatea unor modificări legate de programul de zbor și calendar, pentru că sunt în acest moment curse care sunt noi, nu existau în calendarul anterior al aeroporturilor respective și încercăm să echilibrăm asta împreună cu țările respective. Deci ea acum este programată să decoleze la 5 dimineața, dar ca și la cursele anterioare, pot apărea schimbări pe parcurs”, a completat Oana Țoiu. 

Grupul de elevi din Vrancea a rămas blocat mai multe zile în Emiratele Arabe Unite din cauza conflictului din Iran. Elevii vor merge cu autocarul către un aeroport din Oman, iar de acolo autoritățile de la București au obținut permisiunea și un culoar special de zbor pentru a permite repatrierea acestora.

Elevii participau la o excursie organizată în vacanța intersemestrială, iar deplasarea a fost una privată, în contextul unor activități educaționale/culturale, organizată de un centru Cambridge, care nu face parte din sistemul de învățământ de stat.

