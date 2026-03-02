IȘJ Vrancea oferă detalii despre cei 28 de elevi blocați în Dubai: „un demers cultural”, cu acordul părinților

Inspectorul Școlar General al IȘJ Vrancea, Livia-Silvia Marcu, a declarat pentru Gândul că deplasarea a fost una privată, organizată de un centru Cambridge, care nu face parte din sistemul de învățământ de stat.

Copiii sunt elevi din clasele V–XII și sunt însoțiți de două profesoare, Oana Nedelcu și Ligia Harasim.

Demersul ar fi fost unul „cultural”, în contextul unor activități educaționale/culturale, iar părinții și-au dat acordul pentru această călătorie din vacanța intersemestrială.

„Copiii au plecat într-o călătorie privată, organizată de un centru Cambridge, deci un centru care nu este în sistemul de stat de învățământ. Coordonatoarea, doamna Ligia Harasim, nu este profesoară la vreo școală din județul Vrancea și părinții și-au dat acordul”, a declarat Livia-Silvia Marcu pentru Gândul.

Aceasta a precizat că școlile din care provin elevii nu ar fi avut informații despre deplasare.

„Au plecat într-o călătorie, într-un demers cultural, înțeleg. Ar fi trebuit să ajungă de ieri, situația politică nu le-a permis să se întoarcă. Acum sunt în siguranță într-un hotel și au fost vizitați de reprezentanții Consulatului României în Dubai. Am anunțat școlile, nici școlile respective nu știau, pentru că e vorba de vacanța copiilor și părinții decid unde să-i trimită pe aceștia, câtă vreme nu era vorba de vreun proiect de derulat în școală”, a mai spus inspectorul școlar general.

Consulul României în Dubai i-a vizitat pe copii

Viorel Badea, consulul României în Dubai, i-a vizitat pe copiii blocați în Dubai.

Potrivit primarului comunei Soveja, Ionuț Filimon, care s-a aflat și el în Dubai și s-a întors vineri, 27 februarie, copiii sunt bine, iar situația este „gestionată cu calm”.

„Așa cum am mai spus, Consulatul General al României la Dubai își face treaba foarte bine. Vizita consulului Viorel Badea la grupul de copii din Focșani a decurs în condiții normale. Potrivit acestuia, copiii sunt bine, iar situația este gestionată cu calm, așteptându-se deblocarea acesteia. Felicitări copiilor, cadrelor didactice și Consulatului General al României la Dubai pentru profesionalism și promptitudine”, a scris primarul Ionuț Filimon.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă românilor aflați în zonă să rămână în spații sigure, să evite deplasările neesențiale și să urmărească informările oficiale ale reprezentanțelor diplomatice ale României.