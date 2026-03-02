Prima pagină » Social » IȘJ Vrancea oferă detalii despre cei 28 de elevi blocați în Dubai: „un demers cultural”, cu acordul părinților

IȘJ Vrancea oferă detalii despre cei 28 de elevi blocați în Dubai: „un demers cultural”, cu acordul părinților

28 de elevi din județul Vrancea, aflați în vacanță în Dubai, nu pot reveni deocamdată în România, după închiderea spațiului aerian al Emiratelor Arabe Unite, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
IȘJ Vrancea oferă detalii despre cei 28 de elevi blocați în Dubai: „un demers cultural”, cu acordul părinților
Iulian Moşneagu
02 mart. 2026, 13:02, Social

Inspectorul Școlar General al IȘJ Vrancea, Livia-Silvia Marcu, a declarat pentru Gândul că deplasarea a fost una privată, organizată de un centru Cambridge, care nu face parte din sistemul de învățământ de stat.

Copiii sunt elevi din clasele V–XII și sunt însoțiți de două profesoare, Oana Nedelcu și Ligia Harasim.

Demersul ar fi fost unul „cultural”, în contextul unor activități educaționale/culturale, iar părinții și-au dat acordul pentru această călătorie din vacanța intersemestrială.

„Copiii au plecat într-o călătorie privată, organizată de un centru Cambridge, deci un centru care nu este în sistemul de stat de învățământ. Coordonatoarea, doamna Ligia Harasim, nu este profesoară la vreo școală din județul Vrancea și părinții și-au dat acordul”, a declarat Livia-Silvia Marcu pentru Gândul.

Aceasta a precizat că școlile din care provin elevii nu ar fi avut informații despre deplasare.

„Au plecat într-o călătorie, într-un demers cultural, înțeleg. Ar fi trebuit să ajungă de ieri, situația politică nu le-a permis să se întoarcă. Acum sunt în siguranță într-un hotel și au fost vizitați de reprezentanții Consulatului României în Dubai. Am anunțat școlile, nici școlile respective nu știau, pentru că e vorba de vacanța copiilor și părinții decid unde să-i trimită pe aceștia, câtă vreme nu era vorba de vreun proiect de derulat în școală”, a mai spus inspectorul școlar general.

Consulul României în Dubai i-a vizitat pe copii

Viorel Badea, consulul României în Dubai, i-a vizitat pe copiii blocați în Dubai.

Potrivit primarului comunei Soveja, Ionuț Filimon, care s-a aflat și el în Dubai și s-a întors vineri, 27 februarie, copiii sunt bine, iar situația este „gestionată cu calm”.

„Așa cum am mai spus, Consulatul General al României la Dubai își face treaba foarte bine. Vizita consulului Viorel Badea la grupul de copii din Focșani a decurs în condiții normale. Potrivit acestuia, copiii sunt bine, iar situația este gestionată cu calm, așteptându-se deblocarea acesteia. Felicitări copiilor, cadrelor didactice și Consulatului General al României la Dubai pentru profesionalism și promptitudine”, a scris primarul Ionuț Filimon.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă românilor aflați în zonă să rămână în spații sigure, să evite deplasările neesențiale și să urmărească informările oficiale ale reprezentanțelor diplomatice ale României.

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul
Cât va dura războiul Iran - SUA, de fapt. Donald Trump a făcut anunțul momentului
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Libertatea
Horoscop sănătate primăvară 2026 | Cele 4 zodii sănătoase-tun în martie, aprilie și mai
CSID
Benzina și motorina ajung la 10 lei? România are carburanți pentru 90 de zile, anunță Ministrul Energiei după escaladarea din Iran
Promotor