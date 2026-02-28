Elevi din Vrancea, blocați în Dubai din cauza închiderii spațiului aerian

Un grup de 28 de copii din Vrancea a rămas blocat în Dubai, după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au închis complet spațiul aerian. Măsura a fost luată pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, iar toate zborurile comerciale au fost suspendate, scrie Monitorul de Vrancea.

Elevii, care participau la o excursie organizată în vacanța intersemestrială, ar fi trebuit să revină astăzi în România. Grupul este format din copii din clasele V–XII și este însoțit de cadrele didactice Oana Nedelcu și Ligia Harasim.

Zboruri anulate, spațiul aerian închis

Închiderea spațiului aerian a fost decisă ca măsură de siguranță, în contextul atacurilor și al tensiunilor crescute din regiune. Autoritățile emirateze au suspendat toate decolările și aterizările, ceea ce a dus la anularea curselor comerciale.

Copiii și profesorii lor se află în continuare în Dubai, fără posibilitatea de a părăsi orașul până la reluarea traficului aerian. Deși autoritățile locale oferă asigurări privind măsurile de protecție, situația rămâne volatilă.

Părinții așteaptă informații oficiale

La Focșani, părinții trăiesc momente de neliniște și urmăresc constant informațiile privind eventuale soluții de repatriere. Comunicarea cu elevii este permanentă, însă incertitudinea legată de reluarea zborurilor amplifică îngrijorarea.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă românilor aflați în Emirate să rămână în spații sigure, să evite deplasările neesențiale și să urmărească anunțurile oficiale ale Ambasadei României și ale Consulatului General.

Situația este în desfășurare și se poate modifica rapid, în funcție de evoluțiile din regiune.