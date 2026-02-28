Urale auzite la Teheran după apariția zvonurilor despre moartea lui Khamenei

Uralele și scandări s-au auzit sâmbătă seara în unele zone ale Teheranului, în urma apariției informațiilor despre moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Khamenei, potrivit CNN.

Într-un videoclip obținut de CNN de la un martor ocular din Teheran, se pot auzi vocile a două femei scandând „Moarte Republicii Islamice” și „Trăiască Șahul”. Pe fundal se aud urale și sunete de fluiere.

Într-un alt videoclip, se aud urale care răsună într-un cartier rezidențial din oraș.

Israelul susține că liderul suprem al Iranului a fost ucis în atacurile de sâmbătă, conform unor surse israeliene. Și președintele SUA, Donald Trump a spus că el crede că „o mare parte” din conducerea iraniană a fost ucisă în atacurile americane și israeliene.

Totuși, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a declarat că președintele și liderul suprem al Iranului sunt „teferi și nevătămați”.