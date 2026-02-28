Prima pagină » Știri externe » Urale auzite la Teheran după apariția zvonurilor despre moartea lui Khamenei

Urale auzite la Teheran după apariția zvonurilor despre moartea lui Khamenei

Mai multe urale și scandări împotriva conducerii Republicii Islamice au fost auzite la Teheran după apariția zvonurilor despre moartea lui Khamenei.
Urale auzite la Teheran după apariția zvonurilor despre moartea lui Khamenei
Petru Mazilu
28 feb. 2026, 23:28, Social

Uralele și scandări s-au auzit sâmbătă seara în unele zone ale Teheranului, în urma apariției informațiilor despre moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Khamenei, potrivit CNN.

Într-un videoclip obținut de CNN de la un martor ocular din Teheran, se pot auzi vocile a două femei scandând „Moarte Republicii Islamice” și „Trăiască Șahul”. Pe fundal se aud urale și sunete de fluiere.

Într-un alt videoclip, se aud urale care răsună într-un cartier rezidențial din oraș.

Israelul susține că liderul suprem al Iranului a fost ucis în atacurile de sâmbătă, conform unor surse israeliene. Și președintele SUA, Donald Trump a spus că el crede că „o mare parte” din conducerea iraniană a fost ucisă în atacurile americane și israeliene.

Totuși, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a declarat că președintele și liderul suprem al Iranului sunt „teferi și nevătămați”.

Recomandarea video

BREAKING Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran
G4Media
Ce au pățit mai mulți afaceriști iranieni din România după ce au fost sunați de la ambasadă. Toți au căzut în aceeași capcană
Gandul
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
Libertatea
Secretul vaselor de sânge curate. Băutura cu de 3 ori mai mulți antioxidanți decât ceaiul verde
CSID
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor