Prima pagină » Știri externe » Aeroportul din Dubai, cel mai mare aeroport din lume, a fost lovit de o dronă iraniană. Evacuările sunt în curs, există răniți

Aeroportul din Dubai, cel mai mare aeroport din lume, a fost lovit de o dronă iraniană. Evacuările sunt în curs, există răniți

Primele rapoarte susțin că Aeroportul Internațional DubaI a fost lovit de Iran în timpul atacurilor de represalii asupra Emiratelor Arabe Unite, ca răspuns la presupusa susținere a acestora pentru atacurile comune ale SUA și Israel.
Coloană de fum observată în Dubai, după ce Emiratele spun că au interceptat rachete iraniene
Coloană de fum observată în Dubai, după ce Emiratele spun că au interceptat rachete iraniene
Româncă din Doha: Nu am primit niciun mesaj de la ambasada României
Româncă din Doha: Nu am primit niciun mesaj de la ambasada României
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, este blocat în Dubai după escaladarea conflictului
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, este blocat în Dubai după escaladarea conflictului
Tânăr blocat în zăpadă în afara pârtiei Șureanu, salvat de jandarmi
Tânăr blocat în zăpadă în afara pârtiei Șureanu, salvat de jandarmi
14.000 de angajați luau sporul de anticorupție la Apărare. Curtea de Conturi a tăiat lista
14.000 de angajați luau sporul de anticorupție la Apărare. Curtea de Conturi a tăiat lista
Andrei Rachieru
28 feb. 2026, 23:38, Știri externe

Videoclipurile de pe rețelele sociale arată fum, resturi și evacuări în interiorul terminalului aeroportului.

Primele rapoarte indică faptul că Aeroportul Internațional Dubai, unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume, a fost lovit de Iran ca răzbunare pentru participarea la atacurile comune SUA-Israel de sâmbătă dimineața.

Imaginile care circulă pe rețelele sociale dezvăluie fum dens și resturi în interiorul terminalului aeroportului. Unele videoclipuri arată și o evacuare în desfășurare în timpul atacului raportat.

Recomandarea video

BREAKING Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran
G4Media
Ce au pățit mai mulți afaceriști iranieni din România după ce au fost sunați de la ambasadă. Toți au căzut în aceeași capcană
Gandul
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
Libertatea
Secretul vaselor de sânge curate. Băutura cu de 3 ori mai mulți antioxidanți decât ceaiul verde
CSID
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor