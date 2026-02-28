Aeroportul din Dubai, cel mai mare aeroport din lume, a fost lovit de o dronă iraniană. Evacuările sunt în curs, există răniți

Primele rapoarte susțin că Aeroportul Internațional DubaI a fost lovit de Iran în timpul atacurilor de represalii asupra Emiratelor Arabe Unite, ca răspuns la presupusa susținere a acestora pentru atacurile comune ale SUA și Israel.